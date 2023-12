Verdere prijsdaling voor vaste energiecontracten in december

De prijs voor nieuwe vaste energiecontracten – waarbij de stroom- of gasprijs wordt vastgeklikt voor de periode van een jaar – is in december verder gedaald. Dat zegt de federale energieregulator CREG dinsdag. De evolutie is opmerkelijk, want we staan aan de start van de winter en zelfs de koudeprik van de jongste weken houdt de energieprijzen laag.

De vaste energiecontracten werden bij alle aanbieders goedkoper, zowel voor elektriciteit als voor aardgas. Bij de goedkoopste aanbieder bedraagt het verschil met een variabel contract slechts 280 euro per jaar (80 euro voor elektriciteit en 200 euro voor aardgas, red.). In november lag het verschil van de “risicopremie” die de leverancier aanrekent om een heel jaar een vaste prijs te garanderen, nog op 450 euro per jaar.

Voor consumenten die zekerheid verkiezen, lijkt het dus interessanter dan ooit om nu te kiezen voor een vast contract, maar de CREG waarschuwt toch om waakzaam te zijn en steeds goed te vergelijken. Sommige aanbieders rekenen immers een hoge vaste vergoeding (tot 150 euro per contract, red.) aan, die men dus kwijt is als men later nog van contract zou veranderen.

Bovendien blijven ook de variabele tarieven laag in december. De voorbije jaren tekende zich rond deze periode een stijgende tendens af, die is nu niet zichtbaar, aldus de CREG. “De groothandelsmarkten houden ook voor de komende maanden rekening met voldoende beschikbaarheid en hoge voorraden wat gas betreft en stabiele elektriciteitsprijzen in Europa”, klinkt de verklaring.

