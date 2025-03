Atenor tankt opnieuw bij

Sinds de inflatie-opstoot en de forse stijging van de lange rente zit de vastgoedontwikkelaar Atenor in zwaar weer.

In het najaar 2023 werd al een zware kapitaaloperatie van 180 miljoen euro doorgevoerd (36 miljoen nieuwe aandelen tegen 5 euro), maar dat blijkt nu onvoldoende. Tegen ongeveer de helft van de prijs van toen (17,3 miljoen nieuwe aandelen tegen 2,62 euro) tankt het opnieuw 45,3 miljoen euro bij. Het gaat om een private plaatsing bij referentieaandeelhouders als 3D, Luxempart, Vandewiele Group en CEO Stéphan Sonneville.

De jaarcijfers tonen verbetering tegenover het dramatische jaar 2023, maar het herstel is onvoldoende om al een positief resultaat te schrijven. Het nettoverlies verminderde van 107,1 naar 39,4 miljoen euro of van 2,45 naar 0,90 euro per aandeel. Ook het bedrijfsresultaat was nog negatief (-3,8 miljoen versus -64,1 miljoen euro in 2023).

Wel positief is de vermindering van de netto financiële schuld van 867,5 miljoen euro eind 2022 over 817,5 miljoen eind 2023 naar 664,6 miljoen euro eind vorig jaar. De solvabiliteitsratio (eigen vermogen tegenover eigen vermogen + netto financiële schuld) herstelde van 29,6 naar 30,5 procent, omdat het eigen vermogen eind 2024 ruim 50 miljoen euro lager lag dan eind 2023.

De kaspositie klom van 25,2 miljoen eind 2022 over 47,5 miljoen euro eind 2023 naar 59,5 miljoen euro eind vorig jaar. Tegenover de netto financiële schuld is dat nog altijd een relatief laag cijfer. Vandaar de kapitaalversterking, want de markt van de vastgoedontwikkeling blijft uitdagend. Ondanks de verbeterde rente-omgeving schrikken de geopolitieke spanningen en de verslechterende macro-economische omgeving de vastgoedinvesteerders af.

Conclusie

Meer nog dan andere vastgoedaandelen heeft Atenor een gunstiger rente- en macro-economisch klimaat nodig om uit het zware weer te geraken. Zelfs na de nieuwe kapitaalverhoging blijft het een aandeel met een bovengemiddeld risico en vinden we het nog te vroeg voor een adviesverhoging.



houden/afwachtenhoog2C2,96 euroATEB BBBE0003837540Euronext Brussel130,3 miljoen euro13-54%-13%