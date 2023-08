Energiecontracten vergelijken loont echt: hoe begint u eraan?

De energieprijzen schommelen voortdurend. Door ze regelmatig te vergelijken kunt u naar verluidt heel wat geld besparen. Maar is dat ook zo, en wat moet u daar voor doen? Trends beantwoordt vijf relevante vragen.

De voorbije jaren werd de energiemarkt grondig door elkaar geschud, door onder meer het aangekondigde afschakelplan, de coronacrisis en de Russische inval in Oekraïne. Maar ook zonder zulke uitzonderlijke factoren zijn fluctuaties van alle tijden.

Neem nu de gasprijs, die na de winter fors terugviel in heel Europa. De grote gasvoorraden en de lager dan verwachte economische activiteit in China en Duitsland lagen aan de basis daarvan. In juni werd de bodem van 23 euro per megawattuur bereikt, maar intussen leidden een stijgende vraag uit Azië en verminderde gasleveringen uit Noorwegen opnieuw tot een prijstoename. Fatih Birol, de topman van het Internationaal Energieagentschap, waarschuwde onlangs zelfs voor een gasprijsopstoot. Hij schetste een realistisch scenario, waarin een sterk groeiende Chinese economie in combinatie met lage temperaturen de vraag naar gas gevoelig kan doen toenemen.

1. Is regelmatig vergelijken dan echt een must?

Jazeker. In een markt waarin de energieprijzen continu variëren, is het voor de consument belangrijk de tarieven van de leveranciers regelmatig te vergelijken. Dat kan volledig online, gratis en vrijblijvend.

Enerzijds zijn er de prijsvergelijkingswebsites van de regionale regulatoren: de V-test van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG), BruSim voor Brussel en CompaCWaPE voor Wallonië. Anderzijds kunt u een beroep doen op commerciële initiatieven. Energie-Vergelijker.be en Mijnenergie kregen een kwaliteitslabel van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). Dat betekent dat ze voldoen aan het ‘charter voor een goede informatieverschaffing bij de prijsvergelijking’.

Zijn andere onlinevergelijkers zoals Aanbieders.be en Tariefchecker dan onbetrouwbaar? Niet noodzakelijk. Dat sommige prijsvergelijkingswebsites geen CREG-label dragen, kan bijvoorbeeld te maken hebben met het feit dat ze kortingen en promoties automatisch verrekenen in de vermelde tarieven, terwijl de gecertificeerde spelers u zelf laten aanduiden of daarmee rekening mag worden gehouden in de prijsvergelijking.

2. Hoe werken zulke onlinevergelijkers precies?

Al deze onlinemodules werken grotendeels op dezelfde manier. U moet eerst aangeven waar u woont, hoe groot uw gezin is, wie uw huidige leverancier is en of u een vergelijking wilt voor gas, voor elektriciteit of voor allebei. U dient ook het metertype van uw installatie te specificeren. Doorgaans wordt ook gevraagd of u zelf energie produceert met zonnepanelen.

De volgende stap is het ingeven van uw jaarverbruik. Hebt u geen idee hoeveel u verbruikt, dan baseert de rekenmodule zich op gemiddelden. Dan is het resultaat wellicht minder accuraat. Hebt u een digitale meter die al geruime tijd kwartierwaarden registreert, dan kunt u die gegevens downloaden via Mijn Fluvius. De V-test biedt de mogelijkheid om die data op te laden in de module. Zo krijgt u het meest nauwkeurige resultaat.

3. Wat vinden onafhankelijke experts hiervan?

Uit een recente analyse van de CREG blijkt dat zo’n 2 miljoen gezinnen jaarlijks tussen 150 en 300 euro op hun elektriciteitsfactuur kunnen besparen door een voordeliger contract te kiezen. Meer dan 1,1 miljoen kunnen elk jaar tussen 200 en 250 euro minder betalen voor aardgas.

“Regelmatig de tarieven vergelijken en veranderen van leverancier is essentieel om als consument altijd de laagste tarieven te hebben”, bevestigt Geert Deconinck, professor elektrische energiesystemen en -toepassingen aan de KU Leuven en verbonden aan de onderzoeksinstelling Energyville. “Een onlinehulpmiddel kan daar zeker bij helpen.”

“De gas- en elektriciteitsfacturen zijn sowieso complex. Ze zijn opgebouwd uit de energietarieven zelf, maar ook uit de nettarieven en allerlei taksen en heffingen. Ook de energiemarkt zelf is door de verschillende leveranciers, contracten en tijdelijke promoties niet altijd even doorzichtig. Ik merk dat de V-test van de VREG al die informatie goed verrekent.”

4. Wat als u onvoldoende discipline hebt?

“Eén keer per jaar de vergelijking maken is sowieso een must”, stelt Geert Deconinck. “Vaker is nog beter. Je moet dus enige discipline aan de dag leggen.” Ziet u daartegen op, dan kunt u overwegen de dienst June Switch in te schakelen. Die maakt de vergelijking in uw plaats, en doet dat zelfs maandelijks. Dat gebeurt op basis van uw effectieve verbruiks- en productiegegevens die u manueel ingeeft of die hij uit uw digitale meter haalt.

U krijgt een notificatie zodra een interessanter tarief gevonden wordt, en na uw goedkeuring schakelt June u over naar het voordeligere energiecontract. Daarvoor betaalt u 6,9 euro per maand of 69 euro voor een heel jaar. Voor een permanente link met uw digitale meter dient u een ‘dongle’ aan te schaffen. Dat apparaatje kost eenmalig 149 euro.

“Door de recente energiecrisis bieden nog maar weinig energieleveranciers contracten met vaste prijzen aan”, zegt Vincent De Dobbeleer, de CEO van June. “De meeste contracten zijn nu variabel, en die steunen op complexe indexatieformules, die vaak moeilijk te interpreteren zijn. Daarnaast bieden de leveranciers geregeld tijdelijke promoties aan, maar die bevatten dikwijls kleine lettertjes. Het capaciteitstarief en de injectietarieven maken alles nóg complexer.”

“Er zijn dus heel wat variabelen om te vergelijken. Met June Switch haal je een geautomatiseerde energie-expert in huis die dat voor u doet. Die houdt rekening met zowel de afname- als de injectietarieven. Zo bent u zeker dat u altijd het voordeligste contract hebt voor elektriciteit en gas. Bovendien krijgt u adviezen op maat over duurzame investeringen in bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen en warmtepompen.”

June heeft na acht jaar 20.000 gebruikers. “Zij besparen tussen 300 en 900 euro per jaar”, stelt Vincent De Dobbeleer. “We werken volledig onafhankelijk, en ontvangen dus geen commissies van energieleveranciers. Dat is ook de reden waarom we een kleine abonnementsprijs aanrekenen.”

5. Is de energiemarkt niet te wispelturig?

Voor zijn continue vergelijkingen doet June een beroep op doorgedreven data-analyses van verschillende bronnen. Maar is de energiemarkt daar niet te wispelturig voor? “Gebeurtenissen als een oorlog in Oekraïne of covid vallen uiteraard moeilijk te voorspellen”, zegt Geert Deconinck. “Maar anderzijds is er nog altijd de normale marktwerking van vraag en aanbod. Bovendien zijn er de vaste karakteristieken van het gebruik van de individuele consument. Uit die gebruiksgeschiedenis kan slimme software zoals die van June wel degelijk voorspellingen voor de toekomst maken.”

“We hebben inderdaad geen glazen bol”, bevestigt Vincent De Dobbeleer. “Maar er zijn altijd goedkope en dure leveranciers. Ongeacht de marktsituatie hebt u dankzij June Switch automatisch het beste tarief op basis van uw energieprofiel.”