Beursblog: de Fed worstelt met ineenstortende banken, jobs en inflatie

De jobmarkt, inflatiecijfers, de onverwachte ineenstorting van Sillicon Valley Bank, … De Fed heeft het nog nooit zo moeilijk gehad om haar rentebeleid te voeren. En beleggers hebben het nog nooit zo moeilijk gehad om daar de gevolgen van in te schatten.

De rally op de aandelenmarkten sinds begin dit jaar zou bijna doen vergeten dat centrale banken nog steeds een bepalende rol spelen op de financiële markten. De jongste weken is het beleggersgeheugen daar weer netjes over opgefrist.

Het begon met de getuigenis van Fed-voorzitter Jerome Powell voor het Amerikaanse parlement vorige week. Powell werd op de rooster gelegd over de economische stand van zaken en de inflatie in de Verenigde Staten. Hij benadrukte dat de strijd tegen de prijsstijgingen nog niet gestreden is en dat de Fed de rentes weleens feller en langer zou optrekken dan de markten tot dan toe verwachtten.

Die laatste gingen er ondertussen van uit dat de volgende renteverhoging, die volgende week beslist wordt, eentje van een kwart procent zou zijn, en dat de Fed na de zomer haar beleidsrente zou plafonneren rond 5,5 procent. In december 2022 dachten de markten nog dat de renteverhogingen al in juli van dit jaar zouden aftoppen op 5 procent.

Sinds de getuigenis van Powell zijn die verwachtingen nog verder opgetrokken. Beleggers verwachten zich nu aan een beleidsrente van 5,65 procent in het najaar. Met elke nieuwe speech van een centraal bankier of elk nieuw datapunt dat uitkomt, verwacht men een hogere rente verder in de toekomst. Kortom: higher for longer.

Beurzen langer onder druk

Voor de beurs betekent dat: more pressure for longer. Ondanks de stijging van de aandelenkoersen sinds begin dit jaar, begint er weer druk op de beursketel te komen.

Na de getuigenis van Powell was het uitkijken naar twee nieuwe datapunten, die van de Amerikaanse jobmarkt en de Amerikaanse inflatiecijfers.

Dat eerste werd vorige week vrijdag bekendgemaakt. Het aantal nieuwe Amerikaanse jobs in februari kwam met 311.000 hoger uit dan verwacht. Sommigen zien daarin de bevestiging dat de Amerikaanse economie nog steeds op volle toeren draait en de Fed verplicht zal zijn om nog zwaarder op de rem te staan, en misschien wel die veelbesproken recessie af te dwingen. De vrees daarvoor was sinds begin dit jaar ook weggeëbd.

Anderen wijzen er dan weer op dat het aantal nieuwe jobs hoger is dan verwacht, maar dat de jobs die erbij zijn gekomen vooral deeltijds en van mindere kwaliteit zijn. De groei in voltijdse banen ligt al een tijd stil en daarmee zwakt de Amerikaanse economie wel voldoende af.

Tussen hamer, aambeeld en bank

Een volgende cruciaal punt zijn de inflatiecijfers voor februari die deze week uitkomen, maar tussendoor is de onverwachte ineenstorting van Sillicon Valley Bank erbij gekomen als extra factor voor de Fed om rekening mee te houden. De bank, gespecialiseerd in financiële diensten aan jonge techbedrijven, werd het slachtoffer van een klassieke bankrun waarbij klanten massaal hun deposito’s afhaalden.

Het depositogarantiebedrijf van de Amerikaanse overheid, de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), heeft SVB intussen overgenomen en de eerste paniek is van de baan. Maar er blijft op de financiële markten veel onzekerheid nazinderen over de kwetsbaarheid van andere, vooral kleine regionale banken, waar er in de VS veel van zijn. De grote financiële mastodonten zijn na de financiële crisis van 2008 voldoende aangepakt en hebben robuuste kapitaalbuffers, maar over die kleintjes bestaan veel meer vraagtekens.

Zoals de sterke jobcijfers voor de Fed een argument zijn om de rente feller te verhogen, zo is de onzekerheid rond de Amerikaanse banken een reden om dat niet te doen. De felle renteverhogingen hebben er immers voor gezorgd dat het schuldpapier dat SVB op de balans had, minder waard was geworden, waardoor het er een deel van heeft moeten verkopen en een extra kapitaalverhoging heeft moeten doorvoeren omdat haar balans onder water stond. Dat heeft het vertrouwen aangetast van haar klanten die op hun beurt de benen namen.

En dan moeten de inflatiecijfers nog komen. Die staan voor deze week dinsdag op de rol en zullen een nieuw hoofdbreken zijn voor de Fed en haar beslissing over of en met hoeveel ze de rente moet optrekken.

Lees ook: Danny Reweghs over de problemen bij Silvergate en Silicon Valley Bank: ‘Dit is een nieuw tijdperk’