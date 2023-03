Hoe groot is Silicon Valley Bank, de Amerikaanse financiële instelling die de markten in het rood duwt? 

Een kapitaalinjectie van 2,25 miljard dollar die moest helpen om de rust weer te doen neerdalen over het Californische Silicon Valley Bank (SVB), heeft net het tegenovergestelde bereikt. Zo slaat de paniek in het techwalhalla Silicon Valley wild om zich heen. Maar hoe belangrijk is SVB echt?

SVB geldt als een cruciale kredietverstrekker voor techstart-ups en is de bankpartner van bijna de helft van de Amerikaanse tech- en gezondheidsbedrijven die vorig jaar naar de beurs trokken. Het is de enige beursgenoteerde bank die zich richt op Silicon Valley en opstartende techfirma’s.

Als grotere namen die het heeft bediend, geeft SVB de sociaalnetwerksite Pinterest, het e-commercebedrijf Shopify en het cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike als voorbeelden op zijn website.

Niet gigantisch

Toch is de bank, langs de meetlat van Wall Street gelegd, niet gigantisch. Uit de cijfers van het vierde kwartaal 2022 blijkt dat de bank 212 miljard dollar aan activa bezit (waarvan het de voorbije dagen 21 miljard dollar heeft verkocht), 74 miljard dollar aan leningen heeft verstrekt, en een totaal van 342 miljard dollar aan cliëntenfondsen had. Ter vergelijking: JPMorgan Chase, de grootste bank van de VS, heeft een balanstotaal van 3,31 biljoen dollar.

De vermogensbeheerders Vanguard, BlackRock en State Street zijn de grootste aandeelhouders van SVB; ze hebben samen een kwart van de bank in de handen. Er is echter ook een Europese kant aan het verhaal. Zo is het Zweedse pensioenfonds Alecta met een belang van bijna vijf procent de op drie na grootste aandeelhouder van de financiële instelling, weet De Tijd.

Leegloop

Intussen dreigt een leegloop nu verschillende durfkapitalisten bij hun portfoliofirma’s hebben gepleit (een deel van hun) cash er weg te halen. Het gaat hier onder meer om het Founders Fund van Peter Thiel, de medeoprichter van de betaalapp PayPal en de eerste investeerder in Facebook. Daarnaast dreigt ook een cashlek van onder meer Union Square, Tribe Capital, Coatue Management en Founder Collective, schrijft Bloomberg.

Het slechtst denkbare scenario voor een bank is uiteraard dat ze te weinig geld heeft. In het geval van een door een bankrun veroorzaakte leegloop, heeft de gerenommeerd hedgefondsbaas Bill Ackman al een reddingsoperatie van de Amerikaanse overheid voorgesteld voor SVB. De tijd zal uitwijzen of het zover zal moeten komen.

Lees ook: Danny Reweghs over de problemen bij Silvergate en Silicon Valley Bank: ‘Dit is een nieuw tijdperk’