‘Fairphone was onze eerste echte exit’

Het Nederlandse impactplatform OnePlanetCrowd steekt de hand uit naar Belgische beleggers. “Aan elk van de SDG’s willen we concrete projecten linken, zodat beleggers kunnen kiezen”, zegt oprichter Laura Rooseboom.

OnePlanetCrowd is een Nederlands crowdfundingplatform met internationale ambitie. “Sinds vorig jaar bestaat er nieuwe Europese wetgeving over crowdfunding, die het mogelijk maakt dat we in heel Europa actief zijn. We vinden al heel wat Belgische beleggers op ons platform”, vertelt medeoprichter Laura Rooseboom. “Nu de Europese markt open is, zal er een consolidatie plaatsvinden in crowdfunding. Wij willen een pan-Europese speler worden.”

Op welke manier hebt u impact?

LAURA ROOSEBOOM. “OnePlanetCrowd is een direct matching-platform, waar we ondernemingen en toekomstgerichte investeerders samenbrengen om de transitie naar een duurzame economie te versnellen. We screenen businessplannen op hun impact en haalbaarheid. Als we ze goed vinden, zetten we het dossier online en helpen we met de campagne.”

Hoe meet u die impact?

ROOSEBOOM. “Per project gaan we na welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties het bedrijf nastreeft. Of het nu de energietransitie is, mensen uit de armoede helpen of de ongelijkheid verkleinen, aan elk van de SDG’s willen we concrete projecten linken, zodat beleggers kunnen kiezen wat ze belangrijk vinden. Zo worden mensen niet alleen investeerders, maar vaak ook klanten en zelfs ambassadeurs.

“Ook wij hebben per SDG een aantal doelen opgesteld. We meten bijvoorbeeld de CO2-besparing, of we kijken naar het aantal kinderen dat betere scholing ontvangt.”

Hoeveel impact hebt u al gehad?

ROOSEBOOM. “Met OnePlanetCrowd zijn we tien jaar bezig. Per SDG houden we bij hoeveel geld naar dat doel is gegaan. In 2021 hebben 19 organisaties via ons platform 18 miljoen euro opgehaald bij ruim 25.000 private beleggers.”

Hoe kunnen beleggers investeren? Wat zijn de risico’s?

ROOSEBOOM. “Beleggers kunnen leningen geven of intekenen op aandelen. Voor leningen is er een onderscheid tussen energieprojecten met een wat lager risico en mkb’s (midden- en kleinbedrijf, de Nederlandse kmo’s, nvdr), die een iets hoger risico meebrengen, maar een wat hogere rente bieden.

“Aandelen bieden potentieel het meeste rendement, maar zijn ook het meest risicovol. Je moet wachten tot je de aandelen kunt verkopen, en vaak kan dat pas bij een verkoop van het bedrijf of als er een grote investeerder instapt. Je weet nooit wanneer dat zal gebeuren. Soms kan dat tien jaar duren. We willen ook dat professionele investeerders instappen. Die zijn gericht op een exit.”

Waarvoor wordt bijvoorbeeld geld opgehaald?

ROOSEBOOM. “Ik vind Fairphone, een producent van duurzame smartphones, leuk, omdat het onlangs de eerste echte exit heeft gerealiseerd. Het is een mooi voorbeeld van wat we willen doen, omdat het bedrijf echt een sector probeert te veranderen en omdat de crowd een goed rendement heeft gehaald op zijn aandelen. Een interessant voorbeeld van een lening aan een energieproject is de Bomhofseplas, het grootste drijvende zonnepark van Europa.”

De auteur is medeoprichter van Duurzaam Beleggen Academy