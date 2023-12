95 procent CO2-besparing door transport per zeilschip: ‘Onze oplossing werkt al eeuwen goed’

TransOceanic Wind Transport (TOWT) bouwt aan een vloot moderne cargozeilschepen. “Wind is overvloedig aanwezig, efficiënt en voorspelbaar. Het kan de enige realistische oplossing zijn.”

© National

“ We vervoeren cargo per zeilschip.” Meer woorden heeft CEO Guillaume Le Grand niet nodig om te omschrijven wat TOWT doet. “We willen de uitstoot van de scheepvaart drastisch terugdringen.”

Hoe doet u dat?

GUILLAUME LE GRAND. “De scheepvaart blijft bewust vaag over zijn impact. Het is een vreselijke sector: hij betaalt bijvoorbeeld de laagste lonen en gebruikt bunkerolie, de vuilste brandstof die er is. De sector wil eigenlijk alleen maar groter worden. Ze zeggen wel dat ze een transitie zullen maken. Ze wachten enkel nog op schone, goedkope en overvloedig beschikbare brandstof. Maar mirakels bestaan niet. Zelfs al zet je alle landbouwgrond vol met gewassen voor biobrandstof, dan nog kan je er nooit voldoende van produceren. Het zal niet werken.

“Onze oplossing heeft al eeuwen goed gewerkt, en is overvloedig aanwezig. 95 procent van de tijd draaien onze motoren niet. Wind is ook voorspelbaar, dus je kan perfect aangeven wanneer je aankomt. Van Le Havre naar New York varen we in dertien dagen, naar Colombia zeventien tot negentien dagen. Dat is zelfs sneller dan op fossiele brandstoffen. We hebben heel veel geïnnoveerd, bijvoorbeeld in de mast en de vorm van de kiel. We verzetten de grenzen van de technologie. We ontwikkelen ook tuig om bestaande tankers mee uit te rusten.”

Hoe meet u de impact?

LE GRAND. “Per ton cargo sparen we 95 procent CO2. We willen de sector radicaal veranderen. De CO2-uitstoot is niet het enige probleem. Bunkerolie draagt enorm bij tot de verzuring van de oceanen. Zeilboten zijn ook veel stiller. Zo dragen we bij aan de bescherming van het leven onder water.”

Hoeveel impact hebt u al gehad?

LE GRAND. “Sinds 2011 hebben we al verschillende traditionele zeilschepen gecharterd. Zo zijn we al tachtig keer de oceaan overgestoken en hebben we 2.500 ton goederen vervoerd. In mei zijn onze eerste twee eigen schepen klaar: de Artemis en de Anemos, elk 1.100 ton. We transporteren veel zaken: koffie, cacao, cosmetische en medische producten,… We werken ook samen met grote merken. We verschepen bijvoorbeeld cognac en champagne voor Pernod Ricard.”

Hoe kunnen beleggers investeren? Wat is het rendement en de risico’s?

LE GRAND. “We halen via het crowdfundingplatform Lita.co in Frankrijk en België geld op met een converteerbare obligatie op zeven jaar tegen 10 procent. Je kan de bouw van onze eerste schepen bijna dag op dag volgen op onze website. Het blijft een technisch risico. Met onze klanten hebben we langetermijncontracten, maar we moeten ons verhaal blijven vertellen. Nee, je hebt geen container nodig; ja, wij kunnen ook de douane afhandelen. We werken nu met een label, Anemos, zodat de eindklant makkelijk kan zien dat zijn product per zeilschip is getransporteerd. Zo creëren we meerwaarde voor onze klanten.”

Waar dient het geld voor?

LE GRAND. “Wij plannen zes nieuwe schepen. We zullen dus stevig groeien de komende jaren. Dat zullen nog schepen van de eerste generatie zijn. We ontwikkelen nu volop een volgende generatie tegen 2028, en we willen naar een nog andere generatie tegen 2040. Tegen 2040 willen we dat 5 procent van alle zeetransport per zeilschip gebeurt.”