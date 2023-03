Wat zijn coco-obligaties? ‘Investeerders zullen twee keer nadenken voor ze erin investeren’

Bij de redding van Credit Suisse ging alle aandacht naar de houders van coco’s, die hun centen in rook zien opgaan. De Belg Wim Schoutens, hoogleraar aan de KU Leuven, is een wereldautoriteit in dit type obligaties.

Wat zijn die coco’s of AT1-obligaties precies?

WIM SCHOUTENS. “Ze zijn in het leven geroepen na de financiële crisis. Zwitserland was daar een voortrekker in. Ze dienen als extra buffer om in nood toegevoegd te worden aan het kapitaal van een bank.”

Vanwaar de schok bij Credit Suisse?

SCHOUTENS. “Omdat de coco-houders al hun geld kwijt zijn en de aandeelhouders niet, terwijl het normaal gezien omgekeerd zou moeten zijn. Je zou kunnen stellen dat de coco-houders van Credit Suisse de overname door UBS mee gefinancierd hebben. UBS kan nu voor 3 miljard euro een bank overnemen met een eigen vermogen van meer dan 40 miljard, waar 16 miljard van die coco’s deel van uitmaken.”

Kan het zomaar dat obligatiehouders worden achtergesteld tegenover de aandeelhouders?

SCHOUTENS. “Zwitserland is een apart geval. Daar is dat mogelijk. Onder de Europese bankenregels met Europese coco’s zou dat niet mogelijk geweest zijn. In Europa zouden eerst de aandeelhouders hun inleg verloren hebben.”

Wie beslist wanneer zulke obligaties worden omgezet in kapitaal?

SCHOUTENS. “Er zijn twee triggers. Een is wanneer de kapitaalratio van een bank onder een bepaalde drempel zakt. Maar de regelgever kan daar ook over beslissen. In dit geval heeft de Zwitserse toezichthouder dat gedaan.”

Staat de markt voor die coco-obligatie nu onder druk?

SCHOUTENS. “Ja, en ik vrees dat er blijvende reputatieschade zal zijn voor dat type instrumenten. Investeerders zullen twee keer nadenken vooraleer ze erin beleggen.”

Zal dat een impact hebben op banken om via die obligaties hun kapitaalbuffers te versterken?

SCHOUTENS. “Ja, en dat effect wordt momenteel onderschat. Hoe je het ook keert of draait, beleggers zullen meer rendement eisen om in zulke obligaties te beleggen omdat ze denken dat er meer risico’s mee gemoeid zijn. Banken zullen dus hogere coupons op hun coco’s moeten betalen dan nu. Hoeveel hoger, dat moet nog blijken. Het blijft nog altijd een goedkopere manier om het kapitaal te versterken dan nieuwe aandelen uit te geven.”

