Dit zijn onze 10 beursfavorieten voor 2024

Naar jaarlijkse gewoonte presenteert Trends Beleggen zijn tien favoriete aandelen voor het volgende jaar. Ze zijn onder meer geselecteerd op basis van de vrees voor een moeilijkere economische omgeving, zeker in de eerste helft van 2024.

Favoriet 1: AkerBP

We verwachten een herstel van de olieprijzen na de terugval van de voorbije maanden van afgerond 90 naar 70 dollar per vat. De olieproducerende landen zullen met productiebeperkingen de prijzen blijven ondersteunen. Bovendien moeten de Verenigde Staten vroeg of laat hun historisch lage strategische oliereserves aanvullen. Enkel een zware recessie zou dat scenario doorkruisen. AkerBP zal profiteren van het herstel, vermits olie circa 85 procent van de groepsproductie vertegenwoordigt. Het aandeel lag in de weegschaal met Schlumberger, maar AkerBP zorgt bijkomend voor muntdiversificatie met de Noorse kroon, die normaal moet profiteren van stijgende olieprijzen.

Favoriet 2: Albemarle Corp.

We denken dat het een kwestie van tijd is voordat de prijs van lithium weer hoger schiet. Daar zou Albemarle enorm van profiteren. Het bedrijf denkt dat het de lithiumomzet in de komende vijf jaar met 20 à 30 procent per jaar kan laten groeien. Voor de vergroening van het transport is lithium een essentiële grondstof, onmisbaar in de krachtige batterijen van auto’s, laptops, smartphones, powerbanks enzovoort. De meeste rapporten gaan uit van een verviervoudiging van de vraag naar lithium tegen 2030.

Om aan die vraag te kunnen voldoen, staat het aanbod wel voor een gigantische uitdaging. Er is wereldwijd voldoende lithium, maar om het economisch verantwoord te exploiteren, komt maar een klein deel van de voorraad in de grond in aanmerking. Er worden nieuwe batterijfabrieken gebouwd zonder dat de aanvoer van lithium verzekerd is. Ook de bestaande producenten hebben maar een beperkte pijplijn aan nieuwe projecten. Schaarste dreigt dus de komende vijf tot tien jaar een reëel probleem te worden, en dat lijkt ons uitstekend nieuws voor Albemarle, dat we nu tegen een zeer redelijke koers kunnen oppikken.

Favoriet 3: Atenor

We mikken op het verdere herstel van de vastgoedaandelen in 2024, gedragen door een dalende langetermijnrente. Door de specifieke crisis bij Atenor moet het aandeel nog aan het herstel beginnen. Door de gedwongen kapitaalverhoging is de beurskoers richting 5 euro gezakt. Het aandeel is daardoor wel heel diep teruggevallen tegenover de intrinsieke waarde. De minste tekenen van een heropleving of het realiseren van enkele projecten zouden het aandeel naar een herstelfase moeten brengen. We wijzen wel op het bovengemiddelde risico van deze belegging, omdat de balans nog altijd heel veel schulden bevat. Anderzijds is het herstelpotentieel voor 2024 wel bovengemiddeld.

Favoriet 4: D’Ieteren

De sterke resultaten werden in 2023 niet vertaald in een hogere beurskoers. Terwijl de aangepaste groepswinst dit jaar met ruim 30 procent zal stijgen, is de beurskoers sinds 1 januari 2023 met ruim 10 procent gedaald. Dat maakt de weg vrij voor een stevig koersherstel in 2024. Beleggers betalen 11 keer de verwachte winst voor 2024, wat weinig is voor een bedrijf met een goed trackrecord en degelijke groeivooruitzichten. Het aandeel noteert met een korting van ongeveer 40 procent op de intrinsieke waarde. Die is overdreven voor een holding die beschikt over een sterke portefeuille, goed geleid wordt en een pak cash genereert, die kan worden geïnvesteerd in nieuwe participaties of die kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Favoriet 5: Mosaic

Nadat de voorbije twee jaar de landbouwgronden gemiddeld te weinig werden bemest, zal de wereldwijde vraag naar potas- en fosfaatmeststoffen in 2024 terugkeren naar de recordniveaus van respectievelijk 2020 en 2021. Tegelijk bevinden de voorraadniveaus van de landbouwgewassen en de meststoffen zich in verhouding tot het jaarlijkse verbruik in de buurt van de laagste niveaus van de voorbije twintig jaar. De te verwachten herbevoorrading moet in combinatie met de beperkte opwaartse manoeuvreerruimte van het aanbod een herstel van de meststoffenprijzen toelaten. Het aandeel van Mosaic noteert nipt onder de boekwaarde en zal bovengemiddeld profiteren van het prijzenherstel. Bovendien zal het gulle vergoedingsbeleid voor aandeelhouders het aandeel ondersteunen.

Favoriet 6: Newmont

Het aandeel deed het dit jaar 25 procent minder goed dan de Van Eck Gold Miners-index, de referentie-index onder de goudmijnbedrijven. Daardoor is de waardering teruggevallen naar minder dan 8 keer de verwachte kasstroom, terwijl de vooruitzichten voor 2024 en verder met de activa van Newcrest beduidend verbeterd zijn. Verschillende elementen die in 2023 een negatieve impact hadden op de koers, waren tijdelijk en zullen volgend jaar wegvallen. Aandeelhouders mogen bovendien aan een hoger dividend verwachten. Newmont vult het basisdividend van 1 dollar per aandeel aan met een extra dividend op basis van de huidige goudprijs. Momenteel bedraagt de uitkering 1,6 dollar op jaarbasis, tegen de huidige koers goed voor een rendement van 4 procent. Bij een goudprijs van 2.000 dollar loopt de uitkering op naar 2 tot 3 dollar per aandeel. De sterke balans laat ook ruimte voor een aandeleninkoop.

Favoriet 7: Pan American Silver

Pan American Silver (PAAS) is financieel gezond. Er zijn positieve kasstromen en de nettoschuld blijft met minder dan 500 miljoen dollar binnen de perken. Bovendien zijn de vooruitzichten voor de goud- en zilverprijzen gunstig wanneer de inflatie en de rente weer afnemen. PAAS beschikt nog over een aantrekkelijke pijplijn van uitbreidingen en nieuwe projecten, die het zelf kan financieren. PAAS noteert nu tegen minder dan 7 keer de kasstroom. Dat is een korting van 50 procent tegenover het gemiddelde van de voorbije tien jaar.

Favoriet 8: Sequana Medical

Na drie slechte beursjaren verwachten we dat de markt in 2024 niet langer de sterke operationele ontwikkelingen zal negeren. De twee potentiële koerstriggers in de tweede jaarhelft, op een belangrijke farmaceutische markt, maken dat bij een gunstige uitkomst bijna onvermijdelijk. De waarschijnlijke terugval op korte termijn door de financieringsbehoefte weegt niet op tegen dat aanzienlijke opwaartse potentieel. We gaan ervan uit dat het fors ondergewaardeerde aandeel in 2024 zal worden opgepikt door Amerikaanse investeerders.

Favoriet 9: Umicore

Het slechte nieuws van 2023 is stevig in de koers verrekend. De lagere edelmetaalprijzen en de moeilijke kinderjaren van de batterijdivisie stuurden het aandeel dit jaar ruim 30 procent lager. Door die afstraffing is het goedkoop gewaardeerd, ook omdat beleggers het goede nieuws van het najaar nog niet belonen. De koers-winstverhouding is gedaald tot 12. Door het dikker wordende orderboek voor batterijmaterialen en de belofte van een behoorlijke winstgevendheid van die divisie vanaf 2026 is het risicoprofiel van de resultaten gevoelig gedaald. Een herstel van de edelmetaalprijzen impliceert dat ook de resultaten opnieuw met groei kunnen aanknopen. De relatief lage koers biedt beleggers een mooie instapkans voor de lange termijn.

Favoriet 10: Vodafone

Het sentiment ten aanzien van de telecomsector zit op een bodem. Bij Vodafone weerspiegelt dat zich in een waardering van amper 3,5 keer de verwachte ebitda. Dat is goedkoop. Vodafone kan dit jaar positief verrassen met hogere marges door kostenbesparingen. Die moeten komen van het herstructureringsprogramma en een fors lagere energiefactuur. Cruciaal is wel dat het herstel op de Duitse markt doorzet. Ook de investeringslasten zullen de komende jaren afnemen. Vodafone maakt ook werk van een vereenvoudigde groepsstructuur, al is het investeringsklimaat niet optimaal voor grote transacties. Het aantrekkelijkste aan Vodafone is het rendement, dat zelfs na een verwachte dividendverlaging nog heel hoog blijft.

