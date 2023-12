Favoriete aandelen voor 2024: Mosaic

Mosaic zal bovengemiddeld profiteren van het herstel van de meststoffenprijzen.

Mosaic ontstond in 2004 uit een fusie van de meststoffenfabrikant IMC Global en de gewasvoedingstak van Cargill. Lange tijd vormden de potas- en fosfaatafdelingen de kern van het bedrijf, maar de voorbije tien jaar bouwde de groep ook een sterke positie uit in Brazilië. Die activiteiten zijn verzameld onder Mosaic Fertilizantes en combineren eigen productiesites met een grote distributieactiviteit. De Amerikaanse meststoffengigant Mosaic realiseerde in 2022 een recordjaar met dank aan de enorme meststoffenprijzenhausse aan het begin van de oorlog in Oekraïne. Daarvan blijft intussen niets meer over, maar dat is ook volledig weerspiegeld in de koers van het aandeel van Mosaic, die sinds de piek in april 2022 ruimschoots is gehalveerd.

Terugblik op 2023

De sterke resultaten in 2022 bleken niet voor herhaling vatbaar. Na negen maanden bedraagt de omzet 10,5 miljard dollar, een terugval tegenover dezelfde periode in 2022 met 28 procent (14,6 miljard). De terugval was het grootst in de potasafdeling (-39,2% tot 2,5 miljard dollar). Dat had gevolgen verderop in de resultatenrekening. De bedrijfswinst zakte met 74 procent tot 1,06 miljard dollar en de nettowinst per aandeel viel terug van 8,46 dollar vorig jaar tot 2,38 dollar in 2023 (-71,9%). De verkochte volumes stegen nochtans met 6,1 procent tot 20.488 ton, maar de verkoopprijzen zakten gemiddeld met 32 tot 45 procent.

Sinds het afronden in november 2022 van het schuldenafbouwprogramma tot 3,4 miljard dollar vloeien zowat alle overblijvende vrije kasstromen terug naar de aandeelhouders. Ondanks de forse terugval dit jaar werd sinds 1 januari 606 miljoen dollar uitgegeven aan de inkoop van eigen aandelen. Daarvan werden 10,7 miljoen aandelen vernietigd, of 3,3 procent. Daarnaast keerde het bedrijf een regulier kwartaaldividend van 20 dollarcent per aandeel en een eenmalig bonusdividend van 25 dollarcent uit.

Verwachtingen voor 2024

Analisten mikken op een nettowinst per aandeel van 3,34 dollar, wat nog ruim 10 procent onder het verwachte cijfer voor 2023 ligt (3,80 dollar). Mosaic zal blijven investeren in hoogrenderende optimalisatie- of uitbreidingsprojecten (tot 500 miljoen dollar in 2023), al zal het investeringsbudget met 200 miljoen dollar dalen in vergelijking met 2023, tot 1,1 à 1,2 miljard. Mosaic bekijkt een uitbreiding van de productiecapaciteit in de Verenigde Staten voor de MicroEssentials-fosfaatmeststof, de bouw van een productie- en distributiefaciliteit in Brazilië en de bouw van een fabriek voor gezuiverd fosforzuur als grondstof voor de snelgroeiende lithiumbatterijmarkt.

We verwachten nieuwe aankondigingen bij Mosaic Biosciences, een afdeling die in 2023 werd opgericht en alle biologische producten en technologieën zal huisvesten.

Waarom een favoriet?

Nadat de voorbije twee jaar de landbouwgronden gemiddeld te weinig werden bemest, zal de wereldwijde vraag naar potas- en fosfaatmeststoffen in 2024 terugkeren naar de recordniveaus van respectievelijk 2020 en 2021. Tegelijk bevinden de voorraadniveaus van de landbouwgewassen en de meststoffen zich in verhouding tot het jaarlijkse verbruik in de buurt van de laagste niveaus van de voorbije twintig jaar. De te verwachten herbevoorrading moet in combinatie met de beperkte opwaartse manoeuvreerruimte van het aanbod een herstel van de meststoffenprijzen toelaten. Het aandeel van Mosaic noteert nipt onder de boekwaarde en zal bovengemiddeld profiteren van het prijzenherstel. Bovendien zal het gulle vergoedingsbeleid voor aandeelhouders het aandeel ondersteunen.

Het Mosaic-aandeel noteert nipt onder de boekwaarde.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 35,79 dollar

Ticker: MOS US

ISIN-code: US61945C1036

Markt: New York

Beurskapitalisatie: 11,7 miljard dollar

K/w 2022: 3,5

Verwachte k/w 2023: 9,5

Koersverschil 12 maanden: -24%

Koersverschil sinds jaarbegin: -16%

Dividendrendement: 2,2%