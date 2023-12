Favoriete aandelen voor 2024: Pan American Silver

Pan American Silver (PAAS) is een goud- en zilverproducent met hoofdzetel in Canada en activa over het hele Amerikaanse continent: Peru (24% van de omzet), Chili (21%), Mexico (16%), Brazilië (14%), Argentinië (13%), Canada (9%) en Bolivië (3%). PAAS beschikt nog over verschillende projecten met toekomstig productiepotentieel, waar de markt om uiteenlopende redenen nog geen waarde aan toebedeelt.

Terugblik op 2023

Het voorbije jaar stond in het teken van uitbreiding. Samen met Agnico-Eagle Mines nam PAAS Yamana Gold over, waarna de activa werden verdeeld. PAAS kreeg er vier producerende mijnen bij: Jacobina (goud) in Brazilië, Cerro Moro (goud en zilver) in Argentinië, El Peñon (goud en zilver) in Chili en Minera Florida (goud, zilver en zink) in Chili. De nieuwe activa zijn goed voor diversificatie en productiegroei. De overgenomen mijnen zullen ook een gunstige impact hebben op de productiekosten. PAAS heeft dit jaar niet-kernactiva verkocht, om de kas te spekken en op de grotere projecten te focussen.

De zilveroutput zal in 2023 aan de onderkant van de prognose uitkomen door een lagere productie bij de La Colorada-mijn in Mexico. Daar is door een defecte ventilatieschacht het gedeelte van de mijn met hoge grades (rijke ertslagen) tijdelijk niet toegankelijk. De enige, tijdrovende oplossing is de installatie van een nieuwe ventilatieschacht. Tot midden volgend jaar zal de productiecapaciteit van de mijn niet helemaal benut kunnen worden. De productiekostprijs van zilver lag in 2023 vrij hoog, zodat de marge aan de lage kant is. Bij goud is dat probleem er niet, dankzij de hogere prijzen en een betere kostencontrole.

Verwachtingen voor 2024

Als gevolg van de overname mikt PAAS op 40 tot 60 miljoen aan kostenbesparingen op jaarbasis. Inclusief de nieuwe activa zal de productie van goud met de helft toenemen; die van zilver zal zelfs verdubbelen. Bovendien moet La Colorada in de tweede jaarhelft weer op normale capaciteit draaien. Verder verwachten we ook nieuws over het uitbreidingsproject La Colorada Skarn, dat naar schatting over 94,4 miljoen troyounce aan zilverreserves beschikt. Ook bij Jacobina, Minera Florida en Cerro Moro zijn uitbreidingen gepland.

De marge moet in 2024 beduidend hoger uitkomen dankzij hogere prijzen en lagere kosten. De inflatie aan de kostenzijde zal stilaan afnemen en bij de grootste twee mijnen zullen de kosten volgend jaar lager uitkomen. Met wat geluk komt er in 2024 ook nieuws over het Escobal-project in Guatemala. Die mijn produceerde vroeger 20 miljoen troyounce zilver per jaar tegen een lage kostprijs, maar staat al sinds 2017 op non-actief na protesten van de lokale Xinka-gemeenschap. PAAS volgt nu een verzoeningstraject, dat beide partijen dichter bij elkaar moet brengen. Na de consultatiefase geeft het ministerie van Landbouw zijn bevindingen door aan het hooggerechtshof van Guatemala, dat daarna een beslissing neemt over de heropening van de mijn.

Waarom een favoriet?

Pan American Silver is financieel gezond. Er zijn positieve kasstromen en de nettoschuld blijft met minder dan 500 miljoen dollar binnen de perken. Bovendien zijn de vooruitzichten voor de goud- en zilverprijzen gunstig wanneer de inflatie en de rente weer afnemen. PAAS beschikt nog over een aantrekkelijke pijplijn van uitbreidingen en nieuwe projecten, die het zelf kan financieren. PAAS noteert nu tegen minder dan 7 keer de kasstroom. Dat is een korting van 50 procent tegenover het gemiddelde van de voorbije tien jaar.



Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 14,63 dollar

Ticker: PAAS US

ISIN-code: US6516391066

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 5,3 miljard dollar

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: 17,5

Koersverschil 12 maanden: -11%

Koersverschil sinds jaarbegin: -15%

Dividendrendement: 2,7%