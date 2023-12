Favoriete aandelen voor 2024: Sequana Medical

Na drie slechte beursjaren verwachten we dat de markt in 2024 niet langer de sterke operationele ontwikkelingen bij Sequana Medical zal negeren.



Sequana Medical, opgericht in 2006, noteert sinds 2019 op Euronext Brussel. Het bedrijf, dat is gespecialiseerd in de behandeling van vochtbalansproblemen door leverziekten, kanker en hartfalen, ging naar de beurs tegen 8,5 euro per aandeel. Er lopen twee ontwikkelingsprogramma’s. Het verst gevorderd is de behandeling met de alfapump, een innovatief en implanteerbaar, draadloos oplaadbaar pompsysteem voor de verwijdering van vochtophoping (ascites) uit de buikholte. Het systeem is goedgekeurd in Europa, maar de volledige focus ligt op de Verenigde Staten, waar de alfapump het statuut van breakthrough device kreeg van het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA. Het tweede programma is de behandeling van hartfalenpatiënten met aanhoudende vochtophoping met DSR 2.0, het eigen gepatenteerde infusaat met een verbeterd therapeutisch en veiligheidsprofiel. Voor beide programma’s wordt 2024 cruciaal.

Terugblik op 2023

Operationeel boekte het bedrijf een uitstekende vooruitgang. In februari werden de dierenproeven met DSR 2.0 succesvol afgerond. Het was de laatste schakel voor de indiening van een aanvraag voor het opstarten van Mojave, de eerste Amerikaanse studie naar hartfalenpatiënten met DSR2.0. Intussen zijn de eerste resultaten van de eerste drie patiënten (veiligheidscohort) bekend. Die bevestigen de uitstekende resultaten uit de vorige studies en daardoor het perspectief op een verniewende behandeling op een miljardenmarkt. Een veiligheidscomité zal begin 2024 oordelen of het tweede deel van de studie met 30 patiënten mag starten.

Voor het leverprogramma met de alfapump werden de laatste voorbereidingen getroffen voor het indienen van de goedkeuringsaanvraag bij de FDA voor het jaareinde. Er werden sterke bijkomende opvolgdata vrijgegeven uit de Amerikaanse Poseidon-studie (twaalf maanden na behandeling) en uit de eerdere Red Desert en Sahara-studies. Daarnaast waren er positieve resultaten uit een onafhankelijke voorkeurstudie op patiënten met wederkerende vochtophoping door levercirrose naar een implanteerbare pomp ter vervanging van de standaardbehandeling (paracentese). Ondanks al dat goede nieuws en de recente herstelrally noteert het aandeel 40 procent lager dan eind 2022. Dat heeft te maken met de krappe financiering, die vanaf de te beperkte kapitaalverhoging in april van 15,8 miljoen euro tegen 3,55 euro per aandeel extra druk zette op de koers.



Verwachtingen voor 2024

Aangezien er nog cash is tot het eerste kwartaal, moet Sequana Medical snel extra financiering ophalen. Het bedrijf mikt op 30 miljoen euro. Na de goedkeuring door het veiligheidscomité start het tweede deel van Mojave normaal nog in het eerste kwartaal. In de tweede jaarhelft krijgen we cruciale tussentijdse resultaten, voor het eerst met een placebocontrolegroep. Bij de alfapump is het reikhalzend uitkijken naar de goedkeuringsbeslissing door de FDA, allicht in de tweede jaarhelft. Mogelijk volgt in de aanloop daarnaar een Amerikaanse beursnotering. We verwachten ook wetenschappelijke publicaties over beide programma’s.



Waarom een favoriet?

Na drie slechte beursjaren verwachten we dat de markt in 2024 niet langer de sterke operationele ontwikkelingen zal negeren. De twee potentiële koerstriggers in de tweede jaarhelft, op een belangrijke farmaceutische markt, maken dat bij gunstige uitkomst bijna onvermijdelijk. De waarschijnlijke terugval op korte termijn door de financieringsbehoefte weegt niet op tegen dat aanzienlijke opwaartse potentieel. We gaan ervan uit dat het fors ondergewaardeerde aandeel in 2024 zal worden opgepikt door Amerikaanse investeerders.



Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 3,71 euro

Ticker: SEQUA BB

ISIN-code: BE0974340722

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 104,8 miljoen euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -42%

Koersverschil sinds jaarbegin: -39%

Dividendrendement: –