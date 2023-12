Favoriete aandelen voor 2024: Newmont

Verschillende elementen die in 2023 een negatieve impact hadden op de koers van Newmont Mining, waren tijdelijk en zullen volgend jaar wegvallen.

Newmont Mining was al de grootste goudproducent ter wereld en wordt in combinatie met Newcrest nog een maatje groter. De activa van de Australische groep brengen naast meer geografische diversificatie ook lagere kosten, nieuwe projecten en extra reserves mee.

Terugblik op 2023

Newmont lanceerde in februari een overnamebod op Newcrest Mining, dat niet werd aanvaard. Een verbeterd bod drie maanden later kon wel op de goedkeuring van de Australiërs rekenen. Aandelen van een overnemer worden doorgaans afgestraft en dat was hier niet anders. Newmont krijgt er vijf operationele mijnen en twee ontwikkelingsprojecten in een gevorderde fase bij. De overname is begin november formeel afgerond.

Exclusief de nieuwe activa komt de output van Newmont dit jaar op 5,3 miljoen troyounce goud, onder de verwachte 5,5 miljoen. Dat is deels te wijten aan de maandenlange staking bij de Peñasquito-mijn in Mexico. Intussen is die weer operationeel. Bij Ahafo in Ghana lag de output lager door technische problemen. De mijn zal pas in het tweede kwartaal van 2024 weer op volle capaciteit draaien.

De productiekostprijs ligt na drie kwartalen in 2023 op 1.425 dollar, tegenover 1.209 dollar in dezelfde periode in 2022. Het vierde kwartaal brengt beterschap. Voor 2023 wordt gemiddeld op 1.400 dollar gerekend. Door de uitbreidingen bij onder meer Tanami en Boddington (Australië) en Afaho liggen de investeringen hoger dan verwacht. De komende jaren zullen die lasten weer afnemen.

Verwachtingen voor 2024

Newmont behoudt de prognoses voor 2024 tot de publicatie van de jaarcijfers in februari. Zeker is al dat de hogere productie gepaard zal gaan met een lagere productiekostprijs, wat gunstig zal zijn voor de marges. De mijnen van Newcrest dragen 2,15 miljoen troyounce goud en 300.000 pond koper bij, tegen een lagere gemiddelde productiekostprijs dan die van Newmont. Vooral de mijnen in Australië zullen het gemiddelde naar beneden halen. Toch mogen we de productiecijfers van beide groepen niet bij elkaar optellen, want de fusiegroep zal activa verkopen en haar balans versterken. Newmont mikt op een opbrengst van 2 miljard dollar. Die komt boven op de verwachte kostenbesparingen van 500 miljoen dollar op jaarbasis.

Newmont zal de vruchten plukken van de investeringen van 2023, waarbij de kapitaalbehoefte de komende jaren zal afnemen. De kasstromen zijn ruim positief en na het derde kwartaal bedroeg de beschikbare liquiditeit 6,2 miljard dollar. De verhouding tussen de nettoschuld en de ebitda bedraagt 0,7. Op basis van de huidige goudprijs kan de groep over twee jaar schuldenvrij zijn.

Waarom een favoriet?

Het aandeel deed het dit jaar 25 procent minder goed dan de Van Eck Gold Miners-index, de referentie-index onder de goudmijnbedrijven. Daardoor is de waardering teruggevallen naar minder dan 8 keer de verwachte kasstroom, terwijl de vooruitzichten voor 2024 en verder met de activa van Newcrest beduidend verbeterd zijn. Verschillende elementen die in 2023 een negatieve impact hadden op de koers, waren tijdelijk en zullen volgend jaar wegvallen. Aandeelhouders mogen bovendien aan een hoger dividend verwachten. Newmont vult het basisdividend van 1 dollar per aandeel aan met een extra dividend op basis van de huidige goudprijs. Momenteel bedraagt de uitkering 1,6 dollar op jaarbasis, tegen de huidige koers goed voor een rendement van 4 procent. Bij een goudprijs van 2.000 dollar loopt de uitkering op naar 2 tot 3 dollar per aandeel. De sterke balans laat ook ruimte voor een aandeleninkoop.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 39,29 dollar

Ticker: NEM US

ISIN-code: US6516391066

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 45,3 miljard dollar

k/w 2022: 43,5

verwachte k/w 2023: 11

Koersverschil 12 maanden: -16%

Koersverschil sinds jaarbegin: -19,5%

Dividendrendement: 4%