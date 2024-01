‘Bel-20 klopt Nasdaq in 2024’

‘Het gigantische prestatieverschil tussen de klassieke Bel-20 en de hippe Nasdaq mag worden gezien als de voorbode van een grote wende op de beursvloer’, zegt Danny Reweghs (Trends Beleggen)

Er is al heel wat inkt over gevloeid: de belangrijkste graadmeter van Euronext Brussel, de Bel-20-index, is vorig jaar enorm achtergebleven op de aandelenmarkten in de westerse wereld. Het verschil was niet gering. Onder meer in Europa waren rendementen van 15 tot 20 procent eerder de regel dan de uitzondering. Dan is de stijging van 0,2 procent van de index bijzonder magertjes. De return (inclusief dividenden) kwam uit op 3,5 procent.

Dat is des te pijnlijker om twee redenen. Vooreerst omdat er in 2022 een verlies van 14,2 procent was voor de Bel-20 en omdat de graadmeter voor onze beurs de voorbije vijf jaar met geen 9 procent is gestegen. De return (inclusief dividenden) bedraagt 25,2 procent of gemiddeld 4,5 procent per jaar. Dat is amper de helft van het historische gemiddelde. Het schaamrood komt al helemaal op de wangen als we de prestatie van het afgelopen jaar vergelijken met de Amerikaanse beursindexen en zeker met de technologiebeurs Nasdaq. De Nasdaq-index liet vorig jaar een stijging van 43,5 procent optekenen. Er is dus in amper twaalf maanden een verschil van meer dan 43 procent. Niet op aandelenniveau, maar op indexniveau.

In 2023 was het prestatieverschil tussen de Bel-20 en de Nasdaq abnormaal groot.

Op zich zegt zo’n verschil niets over het volgende jaar. Toch zien we in de abnormaal slechte prestatie van de Bel-20 tegenover de Nasdaq in 2023 een voorbode voor het beursjaar 2024. Wie, zoals wij, al wat langer meegaat in de beurswereld, heeft een serieuze flashback naar 1999. Als u dacht dat het niet erger kon dan het afgelopen jaar, dan vergist u zich. In het laatste jaar van de vorige eeuw presteerde de Brusselse beurs in relatieve termen nog veel zwakker. Terwijl de rest van de beurzen een zeer goed tot geweldig jaar beleefden, zakte de Bel-20 met 4,95 procent. Ondertussen tekende de Nasdaq in 1999 een onwaarschijnlijke klim van ruim 80 procent (+82,8%) op door de internethype.

Nu spreken we over de internetzeepbel. 2000 werd een crashjaar voor de technologiebeurs (-38,1%), terwijl de Bel-20 de schade wist te beperken tot een verlies van 8,6 procent. 1999 was dus sterk vergelijkbaar met 2000 voor de Bel-20-index, terwijl het voor de Nasdaq een wereld van verschil werd (120,9% verschil in prestatie). Het was het begin van een decennium waarin de Bel-20-index beter presteerde dan de index van de Amerikaanse technologiewaarden.

Kanarie in koolmijn

Onze verwachting is dat het gigantische prestatieverschil tussen de klassieke Bel-20 en de hippe Nasdaq mag worden gezien als de voorbode van een grote wende op de beursvloer. De slechte prestatie van Euronext Brussel is de kanarie in de koolmijn, het alarmsignaal voor een nakende ommekeer op de aandelenmarkten. Vandaar onze boude voorspelling: in 2024 zal de doodverklaarde Bel-20 het beter doen dan de bejubelde Amerikaanse sterindex Nasdaq. De boodschap is dan ook nu niet meer in de verleiding te komen om uw Belgische aandelen te verkopen ten voordele van de Nvidia’s en Microsofts van deze wereld. Daar zou u aan het eind van het jaar en later weleens flink spijt van kunnen hebben.