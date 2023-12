Favoriete aandelen voor 2024: Vodafone

Vodafone is een reus in vaste en mobiele communicatie, die actief is in veertien markten in Europa en Afrika. Er zijn drie afdelingen: Europe Consumer levert iets meer dan de helft van de omzet, de zakelijke tak Vodafone Business brengt ruim een kwart aan en Africa Consumer is goed voor 17 procent.

Terugblik op 2023

Operationeel ging het in 2023 voorzichtig beter met de Britse telecomgroep, maar de aandeelhouders hadden minder reden tot juichen. De koers daalde naar het laagste niveau sinds 1997. Hij staat meer dan 90 procent onder de top van maart 2000, toen Vodafone zijn Duitse sectorgenoot Mannesmann kocht en even het meest waardevolle bedrijf van Europa was.

Er is intussen veel gebeurd, maar voor beleggers telt de toekomst. Vodafone lanceerde in 2023 een herstructureringsprogramma, waarmee het de komende drie jaar 1 miljard euro wil besparen. Het personeelsbestand krimpt van 90.000 naar 79.000 mensen, en de groepsstructuur wordt vereenvoudigd.

Activa die onvoldoende rendement halen zonder vooruitzicht op beterschap op de korte termijn, worden afgestoten. Vodafone verkocht al activa op kleinere markten (Hongarije en Ghana), maar de meest in het oog springende verkoop was die van de Spaanse activa (9% van de omzet) aan Zegona Communications. De overnemer betaalt in eerste instantie 4,1 miljard euro, maar dat zal nog oplopen, want Vodafone ontvangt nog een bepaalde periode 110 miljoen euro per jaar voor het gebruik van de merknaam Vodafone en de verkoop van smartphones.

Vodafone wil ook zijn activiteiten in het Verenigd Koninkrijk (15% van de groepsomzet) samenvoegen met die van Three UK (Hutchison). Die combinatie zou de grootste worden van het VK. De transactie wacht op goedkeuring van de Britse mededingingsautoriteiten.

Verwachtingen voor 2024

Vodafone hoopt in 2024 een oplossing te vinden voor zijn Italiaanse activa, die ook in de etalage staan. Ze vertegenwoordigen 11 procent van de omzet, maar de winstgevendheid is ondermaats. Vodafone weigerde al een bod van 11 miljard euro van het Franse Iliad.

Voorts is het uitkijken naar een herstel van de activiteiten in Duitsland, met bijna een derde van de groepsomzet veruit de belangrijkste markt voor Vodafone. In het vorige kwartaal steeg daar de omzet en stabiliseerde de winstgevendheid.

Vodafone verwacht voor het boekjaar 2023/2024 een aangepaste bedrijfswinst (ebitda) van 13,3 miljard euro en een vrije kasstroom van 3,3 miljard. Door de verkoop van activa zakte de schuld naar 36,2 miljard euro of 2,7 keer de ebitda. Dat is nog zonder de verkoop van de Spaanse activa.

De beleggers kijken ook uit naar de evolutie van het dividend. Dat bedroeg vorig jaar 0,09 euro per aandeel. Voor dit boekjaar wordt 0,08 euro verwacht. Een tussentijds dividend van 0,045 euro wordt uitgekeerd op 2 februari.

Waarom een favoriet?

Het sentiment ten aanzien van de telecomsector zit op een bodem. Bij Vodafone weerspiegelt dat zich in een waardering van amper 3,5 keer de verwachte ebitda. Dat is goedkoop. Vodafone kan dit jaar positief verrassen met hogere marges door kostenbesparingen. Die moeten komen van het herstructureringsprogramma en een fors lagere energiefactuur. Cruciaal is wel dat het herstel op de Duitse markt doorzet. Ook de investeringslasten zullen de komende jaren afnemen. Vodafone maakt ook werk van een vereenvoudigde groepsstructuur, al is het investeringsklimaat niet optimaal voor grote transacties. Het aantrekkelijkste aan Vodafone is het rendement, dat zelfs na een verwachte dividendverlaging nog heel hoog blijft.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 67,03 pence

Ticker: VOD LN

ISIN-code: GB00BH4HKS39

Markt: London Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 18,6 miljard pond

k/w 2023: 7,5

verwachte k/w 2024: 7

Koersverschil 12 maanden: -23%

Koersverschil sinds jaarbegin: -22%

Dividendrendement: 11,6%