Favoriete aandelen voor 2024: AkerBP

AkerBP is een ambitieuze Noorse olie-en gasproducent, die uitsluitend actief is in de Noorse wateren. Het bedrijf ontstond in 2016 uit de fusie van Det Norske met de Noorse olie-activiteiten van BP (BP Norge). Sindsdien zijn het bekende Noorse investeringsfonds Aker ASA als voormalig hoofdaandeelhouder van Det Norske en BP verankerd in het kapitaal van AkerBP. Daar kwam eind 2021 nog een sterke derde partij bij, dankzij de overname van de olie- en gasactiviteiten van Lundin Energy. Sindsdien houden Aker ASA (21%), BP (16%) en de Lundin familie (via Nemesia; 14%) samen de helft van het kapitaal aan.

Dankzij die transacties klom de bescheiden productie van 5.000 vaten olie-equivalent per dag in 2013 tegen 2021 naar 210.000 vaten olie-equivalent, om na de Lundin-transactie nogmaals te verdubbelen. De rode draad doorheen het fenomenale groeitraject is het gigantische Johan-Sverdrup olie-en gasveld, waarin AkerBP een belang van 31,6 procent heeft. Het draagt sinds de start van de tweede productiefase eind 2022 circa 240.000 vaten olie-equivalent per dag bij aan de groepsproductie. De groep mikt na een transitieperiode weer op productiegroei vanaf 2027. AkerBP heeft bovendien de ambitie tegen 2030 netto volledig CO2-neutraal te produceren.

Terugblik op 2023

AkerBP kan tevreden terugblikken. De Noren mikten op een gemiddelde dagproductie van 430.00 à 460.000 vaten olie-equivalent tegen een gemiddelde productiekostprijs van 7 à 8 dollar per vat. De productieverwachting is twee keer opgetrokken, tot nu 455.000 à 465.000 vaten. De prognose voor de productiekostprijs is twee keer verlaagd, naar nu 6 à 6,5 dollar. Dat kon dankzij de bijdrage van de overgenomen activa van Lundin, vooral het belang van 20 procent in Sverdrup, en de hoger dan verwachte productie. Bovendien is eind oktober, vijf maanden eerder dan verwacht, de productie opgestart in het Kobra East & Gekko-project, het grootste van in totaal vijf ontwikkelingsprojecten die tussen 2023 en 2025 opstarten. De groep blijft ook investeren in exploratie. Dat leverde dit jaar twee nieuwe ontdekkingen op.

Verwachtingen voor 2024

We verwachten dat de Noren de uitgestippelde strategie voortzetten. De productie zal wellicht wat terugvallen tegenover 2023. De productiekostprijs en de CO2-uitstoot blijven laag. We verwachten ook vooruitgang in de nieuwe projecten. In eerste instantie het afwerken van de twee lopende projecten op de korte termijn (Hanz gaat in productie in 2024 en Tyrving in 2025), maar vooral ook progressie voor de grootste nieuwe projecten die in 2027 in productie zullen gaan: Valhall (investering van 5,5 miljard dollar) en Yggdrasil, (10,7 miljard dollar). Tot slot mikken we op een verhoging van het dividend met 5 procent tot circa 2,31 dollar per aandeel, of een brutorendement van ruim 8 procent.

Waarom een favoriet?

We verwachten een herstel van de olieprijzen na de terugval van de voorbije maanden van afgerond 90 naar 70 dollar per vat. De olieproducerende landen zullen met productiebeperkingen de prijzen blijven ondersteunen. Bovendien moeten de Verenigde Staten vroeg of laat hun historisch lage strategische oliereserves aanvullen. Enkel een zware recessie zou dat scenario doorkruisen. AkerBP zal profiteren van het herstel, vermits olie circa 85 procent van de groepsproductie vertegenwoordigt. Het aandeel lag in de weegschaal met Schlumberger, maar AkerBP zorgt bijkomend voor muntdiversificatie met de Noorse kroon, die normaal moet profiteren van stijgende olieprijzen.

Olie vertegenwoordigt 85 procent van de groepsproductie bij AkerBP.



Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 300,1 NOK

Ticker: AKERBP NO

ISIN-code: NO0010345853

Markt: Oslo

Beurskapitalisatie: 188 miljard NOK

K/w 2022: 9,6

Verwachte k/w 2023: 8,3

Koersverschil 12 maanden: +1%

Koersverschil sinds jaarbegin: -4,6%

Dividendrendement: 8,1%