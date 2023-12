Favoriete aandelen voor 2024: D’Ieteren Group

De holding gaat volgend jaar door op het elan van 2023. Dat betekent dat alle dochterbedrijven, Moleskine uitgezonderd, een substantiële bijdrage kunnen leveren aan verdere winstgroei.

D’Ieteren Group bolt als gediversifieerde holding op vier wielen. Het belang van 50,1 procent in Belron blijft het goudhaantje van de groep en levert ongeveer twee derde van de beurswaarde van 8,5 miljard euro. Ook het volle dochterbedrijf D’Ieteren Auto, het belang van 92 procent in het Franse PHE en het belang van 40 procent in TVH (twee verdelers van voertuigonderdelen) dragen bij aan de resultaten en de waarde van de holding. Enkel Moleskine blijft door slechte resultaten het vijfde wiel aan de wagen, maar dat belang is bijna verwaarloosbaar geworden. Het management is nog op zoek naar enkele bijkomende investeringen. De recente daling van de waarderingen op de durfkapitaalmarkten biedt in 2024 wellicht nieuwe kansen om te investeren in een zesde of zevende wiel.

Terugblik op 2023

D’Ieteren Group zette in 2023 sterke resultaten neer. De aangepaste groepswinst steeg in de eerste helft met 46 procent. In de tweede helft wordt een vertraging van de winstgroei verwacht, maar het management rekende in september op een groepswinst van 960 miljoen euro over heel 2023. Doorgaans is het management vrij conservatief in zijn vooruitzichten, wat ruimte laat voor een positieve verrassing.

De sterke resultaten van 2023 rusten voor een groot deel op omzetgroei en betere marges bij Belron, een wereldleider in de herstelling en vervanging van autoruiten. Het aantal herstellingen krimpt langzaam, maar de gemiddelde marge op een interventie neemt toe, omdat steeds meer autoruiten uitgerust zijn met rijhulpsystemen. Belron slaagt erin de hogere kosten vlot door te rekenen in de einderprijzen, terwijl een efficiëntere werking de winstmarge omhoog krikt. Dat vliegwiel van een verder stijgende omzet bij een hogere marge kan nog enkele jaren aanhouden.

D’Ieteren Auto zette verrassend sterke resultaten neer, omdat het bedrijf een groter aandeel premiumwagens in de markt kon zetten. PHE leverde een mooie bijdrage aan het groepsresultaat. TVH werd getroffen door een cyberaanval, die ook de resultaten onderuithaalde, maar in 2024 zou het bedrijf weer op volle toeren draaien.

Verwachtingen voor 2024

De holding gaat door op het elan van 2023. Dat betekent dat alle dochterbedrijven, Moleskine uitgezonderd, een substantiële bijdrage kunnen leveren aan verdere winstgroei. Wellicht rondt het bedrijf in 2024 al de kaap van een aangepaste groepswinst van 1 miljard euro. Opnieuw zullen de resultaten bij Belron beslissen of 2024 een goed of een zeer goed jaar wordt voor D’Ieteren Group. De economische groeivertraging die zich in de Verenigde Staten en op andere belangere markten van Belron ontvouwt, kan de winstgroei vertragen, zonder de pret te bederven. In 2024 kan de speculatie toenemen dat Belron gedeeltelijk naar de beurs wordt gebracht.

Waarom een favoriet?

De sterke resultaten werden in 2023 niet vertaald in een hogere beurskoers. Terwijl de aangepaste groepswinst dit jaar met ruim 30 procent zal stijgen, is de beurskoers sinds 1 januari 2023 met ruim 10 procent gedaald. Dat maakt de weg vrij voor een stevig koersherstel in 2024. Beleggers betalen 11 keer de verwachte winst voor 2024, wat weinig is voor een bedrijf met een goed trackrecord en degelijke groeivooruitzichten. Het aandeel noteert met een korting van ongeveer 40 procent op de intrinsieke waarde. Die is overdreven voor een holding die beschikt over een sterke portefeuille, goed geleid wordt en een pak cash genereert, die kan worden geïnvesteerd in nieuwe participaties of die kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.



Opnieuw zullen de resultaten bij Belron beslissen of 2024 een goed of een zeer goed jaar wordt.

Advies: kopen

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 162 euro

Ticker: DIE:BB

ISIN-code: BE0974259880

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 8,7 miljard euro

K/w 2022: 12

Verwachte k/w 2024: 11

Koersverschil 12 maanden: -10%

Koersverschil sinds jaarbegin: -10%

Dividendrendement: 4,4%