D’Ieteren is uw favoriete aandeel voor 2024: bekijk hier de top 10

En dat verrast ons niet. D’Ieteren is ook onze favoriete holding, wegens haar combinatie van een mooi groeiprofiel en een heel aanvaardbare waardering.

Tijdens de eindejaarperiode overlaadden de media en de financiële instellingen u met hun favoriete aandelen voor het nieuwe jaar. Ook wij hebben eind vorig jaar weer zo’n lijst gepubliceerd (bekijk de lijst hier).

Maar we hebben op trends.be ook gepeild naar uw favorieten voor 2024. Tussen 4 en 12 januari vroegen we naar uw top drie voor dit jaar. Uw favoriet kreeg drie punten, de volgende twee punten en de laatste een punt.

Favoriete aandelen

We waren aangenaam verrast door de vele inzendingen. We mogen dan ook stellen dat de lijst representatief is voor de waarden die u momenteel interessant vindt. Daarmee zullen we ook rekening houden tijdens het resultatenseizoen.

Na het nodige cijferwerk konden we de top tien van de Trends-lezer samenstellen.

België boven

De eerste vaststelling is dat u opnieuw in hoofdzaak voor Belgische waarden hebt gestemd. Al is het minder extreem dan vorig jaar, toen enkel het Nederlandse ASML de top tien haalde. Dat was geen zegen voor het gemiddelde rendement (zie kader).

Geen enkel aandeel uit de rest van Europa haalt deze keer de favorietenlijst. Wel drie Amerikaanse waarden, met het steraandeel van het ogenblik Nvidia op de tweede plek.

De keuze voor de lithiumproducent Albemarle vinden we verrassend, omdat dat geen bekende naam is voor de gemiddelde Belgische particuliere belegger. Maar we hebben die waarde zelf in onze favorietenlijst geplaatst. We zijn het er dus wel mee eens. Hebben we met onze top tien uw favorietenlijst te zeer beïnvloed? Is Albemarle zo in de lijst terechtgekomen? Dat is best mogelijk.

Ook zijn we niet helemaal verrast door de keuze voor D’Ieteren als uw favoriet voor 2024. De holding stond ook in onze selectie en is onze favoriete holding wegens haar combinatie van een mooi groeiprofiel en een heel aanvaardbare waardering.

We maken er geen geheim van dat we almaar voorzichtiger moeten zijn met dure groeiwaarden, en met Nvidia staat er eentje van kaliber op de lijst. Ook bij Lotus Bakeries en Amazon hebt u, in tegenstelling tot wij, geen last van hoogtevrees. Maar evenzeer pikt u aandelen op die onlangs niet aan de verwachtingen konden voldoen. De topfavoriet van vorig jaar, UCB, is daar het beste bewijs van, net als AB InBev. z