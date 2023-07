Tesla: waarom het grillige aandeel te hoog gewaardeerd blijft

De koers van het aandeel Tesla blijft zo grillig als het karakter van ceo Elon Musk zelf. Een enorme koersval werd gevolgd door fors herstel en nu weer een kleine inzinking.

Vanaf de piek in november 2021 tot aan het dal begin dit jaar verloor het aandeel bijna driekwart van zijn waarde. Maar ten opzichte van 3 januari stond Tesla eind vorige week weer ruim 140% hoger, zelfs na een dipje naar aanleiding van de kwartaalcijfers die beleggers toch weer wat tegenvielen. Niet voor niets wordt de autobouwer dit jaar gerekend tot de ‘Magnificent Seven’ van aandelen die beleggers in de gaten moeten houden.

Die grilligheid maakt Tesla, een van de populairste aandelen onder Nederlandse particulieren, ook een van de moeilijkste aandelen om over te adviseren. Op 25 maart 2020 gaven de Nederlandse collega’s van Beleggers Belangen een kooptip en ruim negen maanden later volgde het advies om met een rendement van 688% winst te nemen. In februari van dit jaar bevestigde ook Trends Beleggen het verkoopadvies.

Aandeel Tesla blijft op ‘verkopen’

Ook na de cijfers van vorige week blijven we vanwege de forse waardering voor het aandeel Tesla bij ons verkoopadvies. Bij de wpa-taxatie van 4,30 dollar voor 2024, betalen beleggers nu 60 maal de winst.

Bij een bedrijf waarvan we betwijfelen of het zijn groeitempo kan vasthouden en waarvan ook de marges onder druk staan door de prijzenoorlog met de andere aanbieders van elektrische voertuigen, is het wachten op een lagere waardering om opnieuw in te stappen.

