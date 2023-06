Tijd om winst te nemen op de ‘Magnificent 7′?

De extreme koersstijgingen voor technologie-aandelen zijn zonder enige twijfel het belangrijkste kenmerk van het beleggingsjaar tot nu toe.

De – vooral door de doorbraak van kunstmatige intelligentie gedreven – winsten worden hier en daar al vergeleken met de internetbubbel van de jaren 1995-1999. Hoewel de Nasdaq100 dit jaar al een rendement heeft van +37,8 procent, is dat misschien wat overdreven.

Te duur?

Desalniettemin hebben Meta, Netflix, Nvidia en Tesla dit jaar al een rendement gemaakt tussen 100 procent en 200 procent en brachten Alphabet, Amazon, Apple, Intel en Microsoft al tussen de 30 procent en 50 procent in het laatje.

Niet voor niets betitelde goeroe Jim Cramer zeven van de negen hiervoor genoemde fondsen – Intel en Netflix zijn de ontbrekenden – onlangs tot de ‘Magnificent Seven’ van aandelen die beleggers in de gaten moeten houden.

Lees hieronder verder

Uiteraard zijn de explosieve koersstijgingen ook niet aan onze aandacht ontsnapt en deze week resulteert dit in de eerste twee adviesverlagingen. Volgens Karel Mercx is Netflix te duur geworden en daarom brengt hij het koopadvies terug naar ‘houden’ en diezelfde beweging maakt Koen Lauwers met Alphabet. Daarmee is van de bovengenoemde aandelen volgens ons alleen het aandeel Microsoft nu nog koopwaardig.

Vasthouden

Een verlaging naar houden is echter nog geen winstnemen. Een verkoopadvies geven wij van de genoemde aandelen alleen op Intel en Tesla, dus hier zijn de koerswinsten van het laatste halfjaar zeker een extra aanleiding om op de verkoopknop te drukken.

De overige stukken blijven interessant om in portefeuille houden; overigens ben ik van mening dat iedere belegger wel een flink deel van zijn of haar portefeuille in de technologiesector gealloceerd zou moeten hebben.

Hebt u het afgelopen halfjaar de technologierally gemist en zoekt u alternatieven voor de op Microsoft na nu te dure Amerikanen? ASML en Besi, twee aandelen die ik zelf in portefeuille heb, stijgen mee met dezelfde trends en vinden we nog steeds koopwaardig.