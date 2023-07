Tesla vergroot zijn voorsprong op de traditionele Duitse merken in de verkoop van elektrische auto’s. Het bedrijf verkoopt meer elektrische wagen dan Mercedes, BMW en alle merken uit de Volkswagen Group gecombineerd.

Met de slogan ‘Das auto’ klopt Volkswagen zich maar al te graag op de borst voor zijn grote marktaandeel in de auto-industrie en zijn rijke geschiedenis als constructeur. Maar Tesla mag zich op zijn minst ‘Das Elektroauto’ noemen.

Hoewel Duitse merken nieuwe EV-modellen uitbrengen, ziet Tesla zijn voorsprong toenemen. In het tweede kwartaal van 2023 verkocht het 30 procent meer elektrische auto’s dan Volkswagen. Zelfs in zijn thuismarkt wordt het merk uit Wolfsburg verslagen. In Duitsland worden meer Tesla’s verkocht dan elektrische Volkswagens: 36.400 ten opzichte van 34.400.

Tesla evolueert steeds meer van een luxemerk tot een autobouwer die inzet op grote volumes. Daarmee hoopt het bedrijf zijn activiteiten winstgevender te maken. “Tesla heeft enorm geïnvesteerd in zijn fabrieken, die dankzij robotica heel efficiënt zijn. Het is dan ook helemaal niet vreemd dat het grote volumes aan de man wil brengen”, zei autokenner Yves Wouters van Autofans daar eerder over. “Het bedrijf zal vermoedelijk vasthouden aan zijn strategie van grote volumes, omdat zijn efficiënte fabrieken moeten blijven renderen.”

Terreinverlies in China

Ook in China, traditioneel een belangrijke markt voor Duitse autobouwers, hebben de gevestigde merken het moeilijk. Waar BMW, Volkswagen en Mercedes de marktleiders waren in de verkoop van auto’s met verbrandingsmotor, moeten ze voor elektrische wagens de scepter doorgeven aan het Chinese merk BYD en Tesla. Volkswagen zag zijn verkoop in China in de eerste helft van 2023 afnemen met 20 procent, vergeleken met dezelfde periode in 2022.

China schakelt in een ijltempo over op elektrische wagens, want die zullen tegen 2030 naar verwachting 90 procent van de verkoop uitmaken. Yves Wouters legde eerder uit aan Trends dat Chinese merken er nooit in geslaagd zijn dezelfde kwaliteit van verbrandingsmotoren te ontwerpen, vergeleken met westerse bedrijven. Een elektromotor is een stuk eenvoudiger, waardoor een waaier van Chinese automakers nu plots inzet op elektrische wagens.

Desondanks is Tesla het nummer twee in China, na BYD. Op wereldschaal zijn de twee geduchte concurrenten. Daar is Tesla nog de grootste. “Tesla voelt wel de hete adem van de Chinese merken in de nek”, zegt Wouters. “Het Chinese BYD, voluit Build Your Dreams, werd vorig jaar net niet de grootse producent van elektrische wagens, maar het blijft een intens gevecht. We zagen wel dat Tesla in december plots een grote hoeveelheid auto’s leverde, vermoedelijk om het beter te doen dan BYD, want de verschillen waren erg klein.”

‘Europese premiummerken slagen erin consumenten aan te trekken met de warmte van hun designs, luxe en de kwaliteit van het interieur.’ Yves Wouters, Autofans.be

Duitse achilleshiel

Er zijn tal van redenen die de moeizame rit voor de Duitse merken verklaren. Softwareproblemen in hun elektrische auto’s spelen de Duitsers parten, waardoor de uitrol van nieuwe modellen vertraging oploopt. Daarnaast moeten de Duitse constructeurs ook onderhandelen met de vakbonden over de ombouw van hun fabrieken. Die gesprekken verlopen soms moeizaam. Het zijn maar enkele problemen die boven op de inflatie en de personeelstekorten in Duitsland komen.

Intussen werkt Tesla aan de uitbreiding van zijn gigafabriek nabij Berlijn. De Amerikaanse constructeur is ook van plan een nieuwe site te bouwen in Mexico. Tesla heeft ook nog vier fabrieken in de Verenigde Staten en één in het Chinese Sjanghai.

Toch is de race nog niet gereden, want hoewel ze later hebben ingezet op elektrische wagens, zien de meeste Duitse merken hun verkoop nog elk jaar verdubbelen. Bovendien leunen ze nog op comfortabele winstmarges, dankzij de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor. Wouters ziet een aantal troeven. “De Europese premiummerken slagen erin consumenten aan te trekken met de warmte van hun designs, luxe en de kwaliteit van het interieur.”

