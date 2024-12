Dit zijn de all stars uit onze rubriek De vijf favoriete aandelen.

Het zal beursvolgers en aandachtige Trends-lezers wellicht niet verrassen: het is big tech boven in de meest gekozen stock picks van het voorbije jaar.

1/ Microsoft

Microsoft is een stabiele techreus met sterke inkomsten uit cloudcomputing (Azure), software (Office, Windows) en gaming (Xbox). Daarnaast is Microsoft financieel robuust met consistente dividenduitkeringen. Rebecca Irwin: “De drie hoofddivisies groeien sterk: Office 365, de pc-markt en Azure. Dat laatste wint marktaandeel van Amazon Web Services en zal profiteren van de bredere adoptie van generatieve AI.”

‘Bedrijven lijken niet te bezuinigen op de investeringen om mee te kunnen met de AI-ontwikkeling’ Erik Joly (ABN Amro) over Microsoft

2/ Nvidia

Nvidia is de leider in grafische processoren (GPU’s) en speelt een cruciale rol op de groeiende markten van AI, datacenters en gaming. De vraag naar AI-hardware, zoals H100-chips, drijft de omzet en de marges verder omhoog, waardoor het aandeel een favoriet blijft voor groeigerichte beleggers. Frank Schwarz: “Nvidia domineert de sector als de onbetwiste marktleider. Het bedrijf, dat oorspronkelijk bekendstond om zijn spel-GPU’s, heeft zich succesvol uitgebreid naar toepassingen in AI. Constante innovatie en investeringen consolideren de markt, terwijl de groei in datacenters en AI-modellen verder uitbreidt.”

‘Wij geloven dat we nog maar in de beginfase zitten van de groei van generatieve AI, gezien het potentieel om de productiviteit en het mondiale bbp in de komende decennia aanzienlijk te verhogen’ Peter Bye (UBS) over Nvidia

3/ ASML

ASML heeft een monopolie op de productie van EUV-machines, essentieel voor de halfgeleiderindustrie. Met de sterke vraag van chipfabrikanten zoals TSMC, Intel en Samsung is ASML perfect gepositioneerd om te profiteren van de wereldwijde groei in technologie en AI. Martine Hafkamp: “China hamstert oudere DUV-machines door de handelsoorlog, en wereldwijd worden extra chipfabrieken gebouwd. ASML zal daarvan profiteren, zeker omdat big tech volop investeert in AI. Onlangs boekte ASML samen met het Belgische onderzoeksinstituut imec een doorbraak in de chipproductie met de High-NA-EUV-machine, waarmee het klaar is voor de toekomst.”

‘De groeivooruitzichten op middellange termijn zijn uitstekend en het orderboek is goed gevuld voor de komende jaren’ Geert Campaert (Dierickx Leys) over ASML

4/ Sofina

4 selecties: Geert Campaert (Dierickx Leys), Stefaan Casteleyn (1Vermogensbeheer), Rudy De Groodt (BNP Paribas Fortis), Sam Hollanders (Chess Capital Fund)

Sofina biedt toegang tot een diverse portfolio van private equity en groeibedrijven, met een focus op duurzame investeringen en technologie. Het aandeel is aantrekkelijk vanwege zijn geografische spreiding en de exposure naar zowel gevestigde als opkomende markten. Stefaan Casteleyn: “Sofina investeert via gespecialiseerde fondsen in toekomstgerichte bedrijven zoals ByteDance (TikTok) (de holding heeft in het najaar weliswaar een stukje van zijn investering in het ByteDance te gelde gemaakt, nvdr) en Graphcore (AI). Na jaren van een premie van 30 procent noteert de holding nu met een korting van 25 procent, wat het volgens ons een ideale manier maakt om te investeren in private equity.”

‘Vergeet niet dat Sofina via zijn directe en indirecte participaties waarschijnlijk het hoogste AI-gehalte op de Brusselse beurs heeft’ Rudy De Groodt (BNP Paribas Fortis)

5/ Alphabet

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft een dominante positie in digitale advertenties en zoekmachines en met YouTube. De strategische focus op cloudcomputing en AI, samen met een gezonde kaspositie, maakt het een solide keuze voor zowel groei als stabiliteit. Kurt Ruts: “Alphabet heeft dankzij Google, Chrome en Android een enorme dataset om zijn AI-modellen te trainen, wat een groot competitief voordeel geeft in generatieve AI. Hoewel de kostenstructuur een uitdaging vormt, zien we een grotere focus op efficiëntie, wat de marges kan verbeteren. Onlangs begon Alphabet ook een bescheiden dividend uit te keren.”

‘Google blijft de onbetwiste leider op het gebied van zoekmachines, wat zorgt voor regelmatige en robuuste advertentie-inkomsten’ Frank Vranken (Edmond de Rothschild)

