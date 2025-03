Hoe beweegt de beurs in het eerste kwartaal van 2025? Trends.be vraagt marktexperts naar hun favoriete beleggingen.

Deze week is het de beurt aan Richard Halle, de beheerder van het M&G (Lux) European Strategic Value Fund. Dat fonds wil profiteren van ondergewaardeerde aandelen door te investeren in goedkope Europese aandelen (inclusief het Verenigd Koninkrijk), waarvan de beheerder gelooft dat ze verkeerd zijn geprijsd.

1/ Barry Callebaut

“Voor een waardebelegger zijn conjuncturele bewegingen een bondgenoot, structurele problemen een vijand. Barry Callebaut noteerde vroeger tegen ongeveer 30 keer de winst en werd beschouwd als een stabiel, kwaliteitsvol aandeel met een aantrekkelijk dividend. Intussen is de waardering fors gedaald door problemen op de cacaomarkt. Wij beschouwen die problemen als tijdelijk en verwachten dat ze binnen onze beleggingshorizon van drie tot vijf jaar verdwijnen. De eerste tekenen van een vraaguitval en aanbodreacties zijn zichtbaar, wat het evenwicht op de markt zou moeten herstellen. Als dat gebeurt, zal de koers vermoedelijk aanzienlijk stijgen.”

2/ ArcelorMittal

“De Europese herbewapeningsgolf veronderstelt een herindustrialisering. Bij bouwgerelateerde bedrijven zoals staal- en cementproducenten zijn er vraag- en aanbodsverstoringen geweest. Daardoor noteren veel van deze ondernemingen tegen lage koers-winstverhoudingen. Toch heeft ArcelorMittal sterke winsten kunnen neerzetten. Bij een industrieel herstel in Europa en een herstructurering van de Chinese staalindustrie, zou het bedrijf voor betere tijden kunnen staan.”

3/ BBVA

“Banken vormen onze grootste overweging in de portefeuille. De sector heeft sinds de financiële crisis ingrijpende hervormingen ondergaan: de banken zijn goed gekapitaliseerd, de balansen zijn gezond en de consolidatie heeft hun concurrentiekracht versterkt. Bovendien hebben de toezichthouders aangekondigd de regeldruk te verlichten, terwijl de kredietvraag op verschillende markten heropleeft. Toch noteren veel banken tegen lage koers-winstverhoudingen. Bij BBVA zagen wij een interessant instapmoment, toen het aandeel onder druk kwam door de bezorgdheid over de geplande overname van Sabadell in Spanje en mogelijke Amerikaanse invoerheffingen tegen Mexico. Die vrees vonden wij overdreven.”

4/ Electrolux

“De Zweedse producent van huishoudtoestellen heeft het jarenlang moeilijk gehad, met een koers die vandaag nog altijd lager noteert dan in 2006. Toch zien wij opwaarts potentieel. De sterke positie in Latijns-Amerika vertegenwoordigt meer dan een vijfde van de omzet en is erg winstgevend. In Europa zijn de verkopen gezakt tot het niveau van de financiële crisis, maar de marges blijven goed en kunnen nog verbeteren, mede door het wegvallen van een concurrent. Ondanks verliezen in de Verenigde Staten is het break-evenpunt haalbaar, en dankzij invoerheffingen tegen Azië kan er extra winst worden geboekt.”

5/ Tesco

“Dit aandeel gold lange tijd als een valkuil voor waardebeleggers. Maar de verkoop van de Thaise activiteiten en de terugtrekking uit de Verenigde Staten hebben geleid tot een sterkere balans, een hogere waardering en een verbeterde concurrentiepositie. Het marktaandeel staat op het hoogste niveau sinds 2016. We zijn ook positief over de verandering in de bedrijfscultuur: Tesco kiest niet langer zomaar voor expansie via nieuwe winkels. Daardoor zijn de investeringen sterk gedaald, de kasstromen aanzienlijk gestegen en is het rendement gevolgd.”