Hoe beweegt de beurs in de eerste helft van 2025? Trends.be vraagt marktexperts naar hun favoriete beleggingen.

Deze week is het de beurt aan Laurence De Munter, beleggingsstrateeg bij de familiale vermogensbeheerder SDM.

1. Spotify

“Na zestien jaar van aanzienlijke groei is Spotify vandaag het grootste muziekstreamingplatform ter wereld met een marktaandeel van 32 procent. Het Zweedse bedrijf heeft meer dan 675 miljoen gebruikers, een groei van 12 procent jaar over jaar. Naast marktaandeel streeft Spotify ook naar betere winstgevendheid. De vooruitzichten voor 2025 zijn indrukwekkend met onder meer een stijging van de winst per aandeel van 77 procent. Spotify is een van de kandidaten om dit jaar opgenomen te worden in de S&P 500-index, wat een positief effect op de koers zou kunnen geven. De recente beurscorrectie zou een goede gelegenheid kunnen zijn om in het aandeel te stappen.”

2. Siemens

“Het bekende Duitse conglomeraat Siemens is wereldwijd actief in verschillende sectoren met belangrijke participaties in Siemens Energy en Siemens Healthineers (De participatie van SHS zou dit jaar worden verkocht). Duitsland staat voor een serieuze comeback dankzij een minder restrictief fiscaal beleid met als doel zijn defensiesector sterk op te krikken. Dat is niet enkel gunstig voor pure defensieaandelen, maar ook voor industriële spelers zoals Siemens. Daarnaast versterkt de recente overname van Altair Siemens’ leiderschap in industriële software waar artificiële intelligentie, simulaties en digitale tweelingen centraal staan. Met Siemens investeer je in een kwalitatief en innovatief bedrijf met een sterk trackrecord dat geniet van de herbewapeningstrend.”

3. BNP Paribas

“BNP Paribas is een aantrekkelijke investering voor zowel waarde- als dividendbeleggers. Ondanks de sterke rally in Europese bankaandelen dit jaar, blijft de sector interessant. BNP wordt verhandeld tegen een koers-winstverhouding van slechts 7, een korting ten opzichte van de sector, deels door de Franse politieke onzekerheid. In vergelijking met andere Franse banken is BNP beter gediversifieerd, wat ervoor zorgt dat de omzet en de kasstroom minder volatiel zijn. Bovendien kunnen hogere renten voor een langere periode de winstgevendheid van de bank verder ondersteunen. BNP keert 60 procent van haar winst uit: 50 procent in dividenden en 10 procent in aandeleninkopen (1,08 miljard euro in 2025). Het dividendrendement van 6,5 procent, het gediversifieerde businessmodel en de relatief lage waardering maken BNP interessant.”

4. Novo Nordisk

“Novo Nordisk is de marktleider in de obesitas- en diabetessector, met een marktaandeel van liefst twee derde in de GLP-1-markt. Novo Nordisks medicijnen kenden zo’n succes dat het bedrijf niet aan de vraag kon voldoen in 2024. Daardoor konden andere spelers zijn gepatenteerde producten tijdelijk verkopen. Dat probleem is opgelost door een sterke verhoging van zijn productiecapaciteit – zijn belangrijkste product Wegovy staat niet meer op de Amerikaanse lijst van geneesmiddeltekorten. Ondanks de toenemende concurrentie in de sector wordt verwacht dat de omzet van Novo Nordisk in 2025 en 2026 sterk zal blijven groeien (respectievelijk 22 en 16 procent). Bovendien lanceerde Novo Nordisk recentelijk een platform waarmee klanten rechtstreeks bij het bedrijf hun medicatie kunnen kopen tegen een lagere prijs. De koers-winstverhouding staat op het laagste punt in vijf jaar, een herwaardering van de koers lijkt op komst.”

5. On Holding

“Het Zwitserse On Holding zet in op premium sportskledij door uit te blinken in prestatie, design en duurzaamheid. Met Roger Federer als aandeelhouder kent het bedrijf een sterk momentum mede dankzij zijn innovatieve Cloud-schoenen. Het bedrijf zet in op een stevige expansie wereldwijd met jaarlijkse verwachte omzetstijgingen rond 25 procent over de komende drie jaar. Het bedrijf streeft ernaar zijn winstmarges te verhogen met onder meer de automatisering van zijn depot in Atlanta. De waardering ligt hoog, maar de sterke groeivooruitzichten en hogere winstmarges rechtvaardigen de premie ten opzichte van zijn concurrenten Nike en adidas.”

Koersontwikkeling vorige selectie

De aandelenselectie van Laurence De Munter van vorig jaar (Iberdrola, META, Novo Nordisk, SAP en WDP) staat op een gemiddelde winst van 8,27 procent. Over dezelfde periode steeg de MSCI World Index 6,71 procent en de Stoxx Europe 600 index 10,29 procent. Alle cijfers zijn inclusief dividenden in euro.