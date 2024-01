De 5 favoriete aandelen van… Sam Hollanders (Chess Capital Fund, nieuwsbrief Smart Capital)

Hoe vergaat het de beurshandel in 2024? Trends.be polst bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week: Sam Hollanders, de medeoprichter van het Chess Capital Fund en de uitgever van de aandelennieuwsbrief Smart Capital.

1/ Sofina

“Tegenwoordig hoor je veel over ETF’s als een basis voor je portefeuille. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan holdings voor een brede diversificatie van mijn investeringen. Met een holding delegeer je het vermogensbeheer aan ’s werelds rijkste families. Ik heb twee holdings geselecteerd die, naar mijn mening, momenteel de beste waarde bieden voor je geld.

“Met Sofina investeren we naast de familie Boël en krijgen we toegang tot de topspelers in private equity, waar ze al tientallen jaren contacten mee onderhoudt. Dat type fondsen vertegenwoordigt 47 procent van Sofina’s portefeuille.

“Sofina focust ook op directe groei-investeringen, goed voor 22 procent van de portefeuille. Daarbij denken we aan namen als Vinted, Mistral AI, Too Good to Go, Typeform, Bytedance (TikTok), enzovoort.

“Met andere woorden, voor 69 procent van de portefeuille moeten we vertrouwen op het management voor de waarderingen. Als er iets misgaat, zoals bij Byju, en dat wordt breed uitgemeten in de media, kunnen onderwaarderingen ontstaan, zoals we nu zien. Ongeacht het feit dat Sofina wel geld heeft verdiend aan deze investering.

“Sofina heeft zijn dividend al zestig jaar verhoogd en zag zijn nettoactiefwaarde de afgelopen tien jaar met gemiddeld 9,16 procent per jaar stijgen, zelfs met de recente daling.”

2/ Exor

“Exor is de holding van de Italiaanse familie Agnelli, die haar fortuin heeft vergaard met de autofabrikant Fiat.

“Het meest opvallende bedrijf in portefeuille is het luxemerk Ferrari, dat ook auto’s produceert en goed is voor 34,6 procent van de portefeuille. Stellantis, de fusiegroep van Fiat en Peugeot, vertegenwoordigt ook een aanzienlijk deel met 18,8 procent van het totaal. Stellantis zou op zichzelf ook bij de favorieten kunnen horen, gezien de onderwaardering en bovengemiddelde prestaties in de auto-industrie. Verder behoren CNH Industrial en Iveco tot de overblijfselen van het oude Fiat. Die vier bedrijven samen vormen ongeveer 70 procent van de totale waarde van Exor.

“Daarnaast heeft Exor investeringen in bedrijven zoals Philips, Juventus, Louboutin, Institut Mérieux, enzovoort. Het restant zijn voornamelijk groei-investeringen en beleggingen.

“De nettoactiefwaarde van Exor is de afgelopen tien jaar gegroeid met 15,53 procent per jaar. Op dit moment wordt Exor verhandeld tegen ongeveer 60 procent van zijn nettoactiefwaarde.”

3/ Smartphoto

“Het Belgische bedrijf Smartphoto maakt gepersonaliseerde artikelen, voornamelijk met foto’s. Daarnaast heeft het een b2b-afdeling, Nayan, die e-commerce as a service aan haar klanten levert. In Europa zijn er slechts enkele relatief kleine concurrenten, naast CeWe, wat bijna neerkomt op een duopolie.

“Met hun nieuwe fabriek hebben ze hun productiecapaciteit verdubbeld. Dat betekent ook dat de grootste kosten voor de komende jaren al zijn gemaakt, wat de vrije cashflow ten goede zal komen.

“Met een gemiddelde nettomarge van 8,3 procent over de afgelopen vijf jaar en een rendement op geïnvesteerd kapitaal (ROCE) van 13,5 procent, is het duidelijk dat Smartphoto een winstgevend bedrijf is.

“Ondanks een aantrekkelijk inkoopprogramma voor eigen aandelen blijft dit bedrijf naar mijn mening onterecht ondergewaardeerd. De aanwezigheid van stabiele controlerende aandeelhouders is ook een positieve factor.”

4/ Cake Box

“Cake Box, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, produceert eivrije cakes en distribueert ze via 215 franchisewinkels. Wat ooit begon als een nicheproduct voor bepaalde hindoes die geen eieren eten, is nu populair bij een breder publiek, onder wie mensen met dieetbeperkingen en vegetariërs.

“Als franchisebedrijf vereist het niet veel kapitaal, hoewel ze de afgelopen jaren aanzienlijk hebben geïnvesteerd in IT, controlemechanismen en management vanwege eerdere fouten in hun rapportage. Ondanks die investeringen heeft het bedrijf een indrukwekkende nettomarge van 13,6 procent en een ROCE van 29,5 procent laten zien over de afgelopen vijf jaar, terwijl de omzet jaarlijks met 18,7 procent is gegroeid.

“Kortom, dit is een robuust bedrij,f dat nog altijd wordt geleid door zijn oprichter en dat kan blijven groeien tot wel 400 winkels. Bovendien zijn de belangrijkste kosten voor die groei al achter de rug.”

5/ Nextensa

“Tot slot, waarmee deze favorietenlijst enigszins lokaal blijft, kies ik voor Nextensa. Naast het bezitten van enkele prachtige panden, die het verhuurt, staat Nextensa vooral bekend als een projectontwikkelaar.

“De twee bekendste projecten zijn Tour & Taxis in Brussel en Cloche d’Or in Luxemburg. Dat zijn herontwikkelingswijken, waar bedrijven, recreatie en wonen samenkomen. Terwijl de vastgoedinvesteringen in Europa bijna tot stilstand zijn gekomen in 2023, is Nextensa erin geslaagd een gebouw in aanbouw te verkopen, wat de kwaliteit van zijn projecten bevestigt.

“Met Ackermans & van Haaren als stabiele aandeelhouder (belang van 65%) heb ik ook veel vertrouwen in de langetermijnvisie van Nextensa, wat essentieel is voor een projectontwikkelaar. Tegen 55 procent van zijn tastbare boekwaarde is dit bedrijf ondergewaardeerd.”

