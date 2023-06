De bedrijfsnaam Solvay blijft ook na de aangekondigde opsplitsing van het chemiebedrijf bestaan. De opdeling in twee aparte beursgenoteerde bedrijven – het tweede zal Syensqo heten – zou tegen eind dit jaar rond moeten zijn. Dat heeft Solvay-CEO Ilham Kadri vrijdag aangekondigd tijdens een persconferentie.

De naam Solvay wordt voortgezet door de activiteiten rond essentiële chemicaliën, zoals soda en peroxide. Die waren in 2022 goed voor een omzet van 5,6 miljard euro en een onderliggende ebitda (winst voor aftrek van intresten, belastingen en waardverminderingen) van 1,3 miljard euro. Het bedrijf “zet de erfenis voort van het beheersen van de elementen die essentieel zijn voor een duurzame wereld”, zegt Solvay in een persbericht. “Het gaat terug tot de oprichters van het bedrijf die het natriumcarbonaatproces onder de knie kregen door een technologische doorbraak te realiseren die vele andere innovaties mogelijk heeft gemaakt.”

Het tweede bedrijf krijgt de naam Syensqo, “een leider in speciaalchemie met een superieur groeipotentieel”. Het zal actief zijn in gespecialiseerde materialen en consumptiegoederen, zoals de speciale lichte materialen die worden gebruikt voor het maken van auto’s of vliegtuigen. Het vertegenwoordigde in 2022 een omzet van 7,9 miljard euro en een onderliggende ebitda van 1,9 miljard euro. “Het wordt een bedrijf van onderzoekers die doorbraken zullen creëren en de vooruitgang van de mensheid zullen bevorderen”, aldus Kadri.

“Syensqo zal een sleutelrol spelen in de toekomst van duurzame mobiliteit, door de volgende generatie EV-batterijen, groene waterstof en thermoplastische composieten mogelijk te maken”, stelt Solvay in een persbericht. “Het zal zorgen voor doorbraken op het gebied van biogebaseerde producten, natuurlijke ingrediënten, groene oplosmiddelen, circulaire oplossingen en nog veel meer.”

Naam met uitleg

De naam Syensqo komt met een hele uitleg: SY verwijst naar de eerste en laatste letters in Solvay en is een knipoog naar de naam van oprichter Ernest Solvay. SYENS (spreek uit als ‘science’, Engels voor wetenschap) verwijst naar de eerste Solvay Conferentie, in 1911, die wetenschappers als Marie Curie en Albert Einstein samenbracht. Q refereert naar diezelfde conferentie, die de basis legde voor de kwantumfysica (quantum physics)en Qo ten slotte staat voor ‘company’.

Solvay kondigde de splitsing in twee aparte beursgenoteerde bedrijven al meer dan een jaar geleden aan. De opdeling van het zowat 160 jaar oude chemiebedrijf moet zorgen voor meer groei en waarde van de afzonderlijke activiteiten, klonk het toen. “De splitsing ligt op schema om afgerond te zijn in december 2023”, zei Kadri vrijdag. Wie de afzonderlijke bedrijven zal leiden, is nog niet duidelijk. Ook de toekomst van huidig CEO Ilham Kadri is nog onbekend. De aandeelhouders moeten de opsplitsing nog goedkeuren. Het aandeel Solvay stond vrijdagavond helemaal onderaan de Bel20, de sterindex van de Brusselse beurs, met een verlies van meer dan 2,50 procent.

