Solvay trekt winstverwachting voor hele jaar 2023 op

Solvay is erin geslaagd in de eerste drie maanden zijn hogere prijzen te behouden, als compensatie voor de hogere kosten en lagere vraag. Dat resulteerde in meer omzet en winst voor het Belgische chemieconcern. Voor het volledige boekjaar wordt de winstverwachting (ebitda) naar boven herzien.

Solvay boekte in het eerste kwartaal een omzet van 3,17 miljard euro, 2 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De prijzen lagen 14 procent hoger, terwijl de volumes met 12 procent daalden, vooral door een zwakkere vraag naar batterijen voor de auto-industrie, in de bouw en de consumentenindustrie, zo staat in het persbericht dat Solvay voor beurs publiceerde.

De brutowinst (ebitda – winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) steeg met 22 procent tot 839 miljoen euro. “De onderliggende ebitda-marge bereikte een nieuw recordniveau van 26,5 procent”, aldus Solvay. De nettowinst klokte af op 460 miljoen euro (+24,5 procent).

Het chemieconcern trekt zijn verwachtingen voor heel 2023 op. Eerder werd nog uitgegaan van een daling van de brutowinst (ebitda) tussen -3 en -9 procent tegenover 2022. Nu verwacht het concern een winst die tussen -5 procent en +2 procent van het resultaat van vorig jaar ligt. Ook de verwachting voor de vrije kasstroom wordt verhoogd, van 750 miljoen tot ongeveer 900 miljoen euro.

