Danny Reweghs: ‘Zijn Silicon Valley Bank en Credit Suisse kanaries in de koolmijn?’

Heel veel mensen in de financiële wereld waren er als de kippen bij om uit te leggen waarom er geen reden tot paniek is na de val van Silicon Valley Bank en Credit Suisse. Ze struikelden bijna over elkaar heen om te zeggen dat dit géén financiële crisis bis is. En voor alle duidelijkheid: het zou mij ook heel sterk verbazen, mochten de problemen van Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature Bank en Credit Suisse een grote bankencrisis en een onmiddellijke beurscrash veroorzaken. Vooreerst omdat er, anders dan bij de val van Lehman Brothers, veel sneller en kordater wordt ingegrepen. Daarnaast zijn Silicon Valley Bank en Credit Suisse echt wel de slechte leerlingen van de klas, die niet representatief zijn voor heel de sector, zeker niet in Europa.

De accidenten in de banksector zorgen bovendien voor een forse daling van de rentestanden. De kans is dan ook groter geworden dat op de Fed-meeting van 21 en 22 maart geen renteverhoging zal worden doorgevoerd. De markten, die het uitblijven van renteverhogingen toejuichen, zijn daarop de jongste dagen al aan het anticiperen. Op korte termijn zou de minibankencrisis dus paradoxaal een positief effect op de financiële markten kunnen hebben. Iedereen happy, iedereen tevreden. Crisis afgewend!

‘Er is een uitdrukking die stelt: ‘never waste a good crisis’. Met andere woorden: negeer nooit waarschuwingssignalen’ Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

Maar moeten we ons nu gerustgesteld voelen en kunnen we de rest van het jaar op onze beide oren slapen? Zeker niet. Er is een uitdrukking die stelt: ‘never waste a good crisis’. Met andere woorden: negeer nooit waarschuwingssignalen. We moeten beseffen dat de centrale bankiers voor een uiterst delicate opdracht staan. Daar hebben ze zich voor een belangrijk stuk zelf in gemanoeuvreerd door te lang een ultrasoepel monetair beleid te voeren op momenten dat dat niet meer nodig was en door de inflatieopstoot in 2021 als tijdelijk af te doen. Mede daardoor moest de rente in 2022 brutaal omhoog. Het zal laveren blijven tussen het beteugelen van de inflatie en vermijden dat er zeepbellen barsten en een recessie uitbreekt. Simpel wordt dat niet.

De kans is reëel dat de terugval abrupt eindigde met de perikelen in de Amerikaanse banksector en dat het uitzicht op de pauze in de renteverhogingen de beleggers de indruk geeft met de schrik te zijn vrijgekomen. Het was dan een ‘incident’, een ‘accident de parcours’. Dat gevoel zal zeker overheersen als de Standard&Poor’s 500-index de komende weken en maanden oprukt naar 4.300 à 4.500 punten. Voor ons is dat een cruciaal moment. We zijn er door het voorval met Silicon Valley Bank en Credit Suisse niet geruster op geworden dat de indexen daarna nog verder omhoog kunnen. De kans dat de minibankencrisis een kanarie in de koolmijn zal blijken te zijn, is reëel. We mogen dat waarschuwingssignaal niet zomaar in de wind slaan.