Vicepremier De Sutter wil sancties tegen Israël

Vicepremier Petra De Sutter (Groen) wil dat er maatregelen komen tegen Israël. “We kunnen niet wegkijken terwijl elke dag kinderen worden gedood in Gaza”, zegt De Sutter. Daarom pleit ze voor handelsmaatregelen tegen Israël, maar ook voor een onderzoek naar de bombardementen op ziekenhuizen en vluchtelingenkampen.

De roep op maatregelen tegen Israël klinkt in ons land steeds luider. En ook voor vicepremier De Sutter zijn sancties intussen wel aan de orde. “Het is tijd voor sancties tegen Israël. De bommenregen is onmenselijk”, luidt het. “Het is duidelijk dat Israël zich niets aantrekt van de internationale eis voor een staakt-het-vuren.”

In de eerste plaats wil de Groen-minister dat het associatieverdrag van de Europese Unie met Israël meteen wordt opgeschort. Dat verdrag mikt op een betere economische en politieke samenwerking. “Rekening houdend met de ernst en de dringendheid in de Palestijnse gebieden is het opschorten van het verdrag met Israël een maatregel die niet meer dan normaal is”, vindt De Sutter.

Importverbod

Ook pleit ze voor een importverbod van producten uit bezette Palestijnse gebieden. Er moet bovendien een inreisverbod komen voor gewelddadige kolonisten en voor de politici en militairen die verantwoordelijk zijn voor oorlogsmisdaden. Volgens De Sutter moet ons land extra geld uittrekken voor het Internationale Strafhof in Den Haag. “Er moet een onderzoek komen naar de bombardementen op ziekenhuizen en vluchtelingenkampen. Dit is oorlogsgeweld dat nooit door de beugel kan.”

Tegelijkertijd wil De Sutter dat de geldstromen richting Hamas worden drooggelegd. “Dit is een terroristische organisatie. Terreur kost geld en er moeten sancties komen op de bedrijven en mensen die Hamas van geld voorzien. Ook moeten we blijven herhalen dat ze de gijzelaars vrij moeten laten”, aldus de vicepremier.

Zonder fundamentele oplossing zal het geweld zich blijven herhalen, vreest De Sutter. Daarom moet er een politieke oplossing komen waarbij Palestina wordt erkend.

