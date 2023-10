Zo raken de Verenigde Staten de geheime spaarpot van Hamas

De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan verschillende personen die betrokken zijn bij het geheime investeringsportfolio van Hamas, evenals aan twee belangrijke leden van de organisatie. De opzet, weet Bloomberg, is dat de terreurgroep zo moeilijker aan kapitaal komt.

Zes personen die de Verenigde Staten met sancties raken, zouden een investeringsportfolio hebben ter waarde van honderden miljoenen dollars. De portefeuille bevat bedrijven uit Turkije, Algerije, Soedan, de Verenigde Arabische Emiraten en andere landen. Het netwerk gebruikt verder schijnbedrijven om zijn activiteiten te verbergen en genereert inkomsten die worden gebruikt om hooggeplaatste leden van Hamas te ondersteunen. Zo leven die in luxe, zegt het Amerikaanse ministerie van Financiën woensdag.

De Verenigde Staten hebben ook rechtstreeks sancties opgelegd aan twee belangrijke leden van de leiding van Hamas en aan een virtueel uitwisselkantoor in Gaza. De investeringen en netwerken die de Verenigde Staten nu treffen, stelden de terreurgroep in staat onafhankelijk geld in te zamelen, los van de steun die ze van Iran ontvangt, verklaarde het Amerikaanse ministerie van Financiën.

“De Verenigde Staten nemen snelle en doorslaggevende maatregelen om Hamas’ geldschieters en faciliteerders aan te pakken, na hun brute en onmenselijke moordpartij op Israëlische burgers, onder wie kinderen”, zegt Amerikaans minister van Financiën Janet Yellen in een verklaring. “We zullen alle noodzakelijke stappen blijven ondernemen om de terroristen van Hamas de mogelijkheid te ontnemen om fondsen te werven, die ze zouden kunnen gebruiken om wreedheden te plegen en het Israëlische volk te terroriseren.”

Getroffen Hamas-leden

Een van de twee belangrijke Hamas-leden die de Verenigde Staten treffen, is Muhammad Ahmad ‘Abd Al-Dayim Nasrallah. Hij wordt door het ministerie van Financiën omschreven als een “trouwe Hamas-militant gevestigd in Qatar, die nauwe banden heeft met Iran”. Hij wordt ervan beschuldigd tientallen miljoenen euro’s over te maken aan Hamas en de militaire tak van de groep, de Izz al-Din al-Qassim-brigades. Ayman Nofal, het op één na belangrijkste lid, maakt deel uit van de brigades en is legercommandant van Hamas. Hij zou dinsdag zijn gedood bij een luchtaanval, aldus het ministerie van Financiën.

De Verenigde Staten hebben ook sancties opgelegd aan Buy Cash Money and Money Transfer Company, een virtuele uitwisseldienst. In juni 2021 werd al geld in beslag genomen door de Israëlische regering.

Samenwerking cruciaal

In een vragensessie met journalisten meldde een hoge functionaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën dat de Verenigde Staten rechtstreeks in contact zijn geweest met Qatar en alle betrokken landen in het financiële netwerk, om personen die terrorisme bevorderen in de regio aan te pakken.

De functionaris zei dat de Verenigde Staten verder duidelijk willen maken tijdens ontmoetingen met functionarissen uit verschillende landen, waaronder Qatar, dat samenwerking cruciaal is om de financiële netwerken van Hamas uit te schakelen. De terreurorganisatie vormt volgens de Verenigde Staten niet alleen een bedreiging voor Israël, maar voor hun eigen landen.

