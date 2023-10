Professor David Criekemans: ‘Belgisch federalisme kan deel oplossing zijn voor Jeruzalem’ 

De minst onhaalbare langetermijnoplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict is de tweestatenoplossing, zegt professor internationale politiek David Criekemans (UA) dit weekend in Trends Talk. Ook uit de Belgische staatsstructuur kunnen lessen getrokken worden.

Voor de gemeenschappelijke hoofdstad Jeruzalem bestudeerden Israëlische experten jaren geleden al ons land: de federale structuur die wij hebben in Brussel, zou ooit ook het samenleven tussen Joden en Palestijnen kunnen regelen.

David Criekemans: “Specifiek met betrekking tot Jeruzalem is het Belgisch federalisme een interessante piste. Kijk naar Brussel. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er voor de harde economische bevoegdheden het gewest. Maar inzake taal, cultuur en onderwijs kunnen de twee gemeenschappen hun eigen activiteiten ontplooien, op het territorium van datzelfde gewest.”



“Dat onderscheid in ons land tussen gemeenschaps- en gewestbevoegdheden, dat historisch is geëvolueerd, is een interessante piste voor Jeruzalem. Daar zijn in het verleden ook studies over verschenen.”

