Het Nederlandse supermarktconcern Ahold Delhaize heeft in het derde kwartaal beduidend minder winst geboekt dan een jaar eerder. Onder meer de verzelfstandigingsoperatie van Delhaize-winkels in België woog op de resultaten, zo maakte de uitbater van onder meer de supermarktketens Delhaize en Albert Heijn en de onlinewinkel bol woensdag bekend.

De nettowinst van het concern daalde tot 394 miljoen euro, wat bij gelijke wisselkoersen bijna 30 procent minder is dan een jaar eerder. De grootste impact was een afschrijving van 153 miljoen euro bij de Amerikaanse onlinesupermarkt FreshDirect, die Ahold Delhaize verkoopt aan Getir, een flitsbezorger van boodschappen.

Maar ook de ingreep bij Delhaize in België, waar alle geïntegreerde winkels verzelfstandigd zullen worden, woog op de resultaten. Ahold Delhaize spreekt van “61 miljoen euro aan herstructureringskosten en daaraan gelinkte kosten door de transformatie in België en andere initiatieven”. Die transformatie had ook “een negatieve netto-impact van ongeveer 0,2 procentpunt op de vergelijkbare groepsomzet”, aldus nog Ahold Delhaize. Voor 51 van de 128 geïntegreerde Delhaize-supermarkten werd intussen een zelfstandige overnemer gevonden.

Lagere omzet

De groep Ahold Delhaize realiseerde een kwartaalomzet van 21,9 miljard euro. Dat is een daling van 2,1 procent tegenover het derde kwartaal van 2022. Maar die daling is het gevolg van negatieve wisselkoerseffecten: tegen constante wisselkoersen groeide de omzet met 2,9 procent. In Europa was er 7 procent groei tegen constante wisselkoersen, in de Verenigde Staten – de belangrijkste markt voor Ahold Delhaize op basis van de omzet – was dat 0,5 procent.

Ahold Delhaize trok woensdag voorts de prognose voor de vrije kasstroom voor dit jaar opnieuw op. Het gaat nu uit van een vrije kasstroom van 2,2 tot 2,4 miljard euro, waar dat eerder 2 tot 2,2 miljard euro was. En het concern kondigde ook aan voor nog eens 1 miljard euro aan eigen aandelen terug te kopen vanaf begin 2024.

