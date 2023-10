Een sociaal akkoord of niet: de directie van Delhaize heeft een derde reeks winkels aangekondigd waarvoor een zelfstandige uitbater is gevonden. Het gaat deze keer om negentien winkels, wat de teller brengt op 51 van de 128 winkels die worden verzelfstandigd.

Van de 19 nieuwe overnemers baten negen al een of meer Delhaize-winkels uit. Vijf overnemers zijn voormalige medewerkers van Delhaize zijn en vijf treden treden voor het eerst toe tot de Delhaize-franchise. De komende weken volgen de overnemers een opleidingstraject en worden ze intensief begeleid, kondigt Delhaize aan in een persbericht.

40 procent verzelfstandigd

Door die 19 nieuwe overnames heeft 40 procent van de supermarkten die Delhaize tot voor kort in eigen beheer had een zelfstandige overnemer. Daarmee verloopt de gespreide overname zoals gepland, stelt Delhaize. De komende maanden zullen op geregelde tijdstippen nieuwe aankondigingen gebeuren van supermarkten die zelfstandig worden.

De overgang van een Delhaize-supermarkt in eigen beheer tot een zelfstandige winkel neemt gemiddeld tien weken tijd in beslag, om alles in orde te brengen op het gebied van van administratie, IT en techniek. De 19 supermarkten zullen openen als zelfstandige Delhaize-winkels tussen december 2023 en maart 2024.

Kim Van Oncen

Delhaize gaf in een persbericht ook de namen van de overnemers vrij. Een opvallende naam is die van de familie van actrice en radiopresentatrice Kim Van Oncen. Zij nemen de winkel in Ekeren over. Van Oncen baat met haar broer al een AD Delhaize uit in Putte-Kapellen en kondigde een nieuwe winkel aan in Essen.

Na de aankondiging van de franchiseringsplannen van Delhaize had Van Oncen in een gesprek met Trends haar bedenkingen geuit over de manier waarop de situatie door de vakbonden werd afgeschilderd. “Het is vanuit ons standpunt natuurlijk jammer hoe negatief de vakbonden zelfstandige winkels hebben afgeschilderd. De voordelen ervan worden compleet genegeerd. Wij hebben een heel persoonlijke aanpak. We kennen onze werknemers door en door. Er wordt al eens een oogje dichtgeknepen. In onze winkels is er nauwelijks verloop en zijn er geen langdurig zieken.”

Kantelpunt

Vorige week maakte Delhaize bekend dat het voortgaat met de verzelfstandiging van alle supermarkten, ook zonder dat er een sociaal akkoord is met de vakbonden. Arbeidsmarktexpert Marc De Vos vertelde vorige week aan Trends dat er een kantelpunt is bereikt. “Er is blijkbaar een punt bereikt waarop Delhaize de repercussies van de vakbonden een minder grote bedreiging acht dan de gevolgen van uitzichtloze onderhandelingen en verder talmen”, aldus De Vos.

Ontdek hieronder om welke zelfstandige winkels het gaat en wie de overnemers zijn.