Ahold Delhaize deelde dinsdag zijn kwartaalresultaten voor het tweede kwartaal en zag de omzet in Europa minder snel groeien vanwege de stakingen in België. Tom Simonts beursanalist bij KBC, bespreekt hoe groot de impact echt is. Hij kijkt ook naar de groei van Bol.com en de online verkoop van de supermarkten.

Ondanks alle sociale onrust bij Delhaize in België overtreft de groep Ahold Delhaize in het tweede kwartaal de verwachtingen van analisten. De operationele winst steeg met 4,4 procent tot 904 miljoen euro. Analisten gepolst door Bloomberg hadden gemiddeld genomen gerekend op een operationele winst van zowat 870 miljoen euro.

Toch reageren beleggers minder optimistisch, want het aandeel daalde lichtjes met -1,24 procent. Analist Tom Simonts begrijpt die perceptie. “Het positieve is dat Ahold Delhaize blijft uitblinken met stabiele resultaten en hoge marges, daar waar bijvoorbeeld Colruyt en andere groepen veel minder fraaie cijfers voorleggen. En toch missen deze kwartaalresultaten het zilveren randje dat er nog wel was in het eerste kwartaal van 2023. Toen kon de groep echt verrassen met uitstekende resultaten van zijn Amerikaanse supermarkten. zo’n opsteker ontbreekt.”

Hoe groot is de impact van de stakingen in België op de kwartaalresultaten van Ahold Delhaize? In Europa zag de group zijn omzet stijgen met 7.0 procent tot 8,45 miljard euro, maar zonder de stakingen had de omzet met 7,6 procent gestegen, gaf Ahold Delhaize zelf aan.

TOM SIMONTS. “Het is natuurlijk hoe je die impact bekijkt. België is natuurlijk slechts goed voor grofweg 5% van de totale omzet en nog een kleiner deel van de winst. Maar anderzijds zorgt die kleine divisie wel voor een afboeking van 108 miljoen. Als de omzet daardoor met 0,6 procent minder groeit, is dat toch substantieel. Vakbonden zullen dit misschien als een overwinning beschouwen, maar in werkelijkheid zal het Ahold Delhaize ook meer overtuigen dat de genomen beslissing de juiste is. In dit verhaal is perceptie belangrijker dan de cijfers.”

Ahold Delhaize ziet zijn online-activiteiten als een groeimotor. Het verwijst daarmee naar leveringen van boodschappen en naar Bol.com dat zijn Gross Merchanidise Value (GMV) zag stijgen met 10,5 procent vergeleken met vorig jaar.

SIMONTS. “Ahold Delhaize wil die cijfers inderdaad naar voren schuiven als het succes in hun kwartaalresultaten en zo’n stijging van de GMV op jaarbasis ziet er natuurlijk goed uit op papier. Toch blijf ik wel op mijn honger zitten, omdat die cijfers bij Bol.com eerder een herstelbeweging zijn na het slechte jaar 2022, toen de afdeling met -1,9 procent is gekrompen. Na de coronacrisis is het online shoppen teruggevallen.

“Dit jaar was dus een makkelijke basis voor groei en het had zelfs wat meer mogen zijn. Net als bij de diensten voor online boodschappen blijft het wachten op winstgevendheid voor de hele divisie. Een gegeven dat wel positief is, is de verkoop van advertenties die in de lift zit bij Ahold Delhaize. Het kan een groeicijfer van 71 procent op jaarbasis voorleggen en daar liggen nog meer kansen.”

Wat zijn de vooruitzichten voor Ahold Delhaize?

“Ahold Delhaize heeft zijn vooruitzichten voor de kasstroom opgetrokken, maar tegelijk ook weer niet. De groep staat namelijk voor een eenmalige betaling aan de overheid die het wil compenseren. Belangrijker is dat promoties steeds meer in opwachting staan. De consumer price index (cpi) voor voeding bedroeg in juli 14 procent, terwijl de producer price index (ppi) daalde tot 10 procent. Supermarkten kunnen dus weer hogere volumes nastreven, terwijl marges kunnen verminderen. Maar het feit dat Ahold Delhaize de cashflow wil behouden in dat klimaat is zeker bemoedigend.”

“In de Verenigde Staten blijft Ahold Delhaize efficiënt, ook al komt de markt daar wel onder druk te staan. Het bewijst dat de investeringen van de voorbije jaren renderen. De operationele marge is in de VS is wel wat gedaald, maar ze bedroeg nog steeds 4,6% in vergelijking met 3,2 procent in Europa. De VS is echt een veilige haven geworden voor Ahold Delhaize. Zijn marktaandeel is daar in feite veiliger dan bij ons.”

