Tesla en BYD boeken recordverkopen in tweede kwartaal

Zowel het Amerikaanse Tesla als het Chinese BYD heeft in het tweede kwartaal recordcijfers neergezet.

De twee bedrijven vergroten zo hun voorsprong als grootste producenten wereldwijd van elektrische wagens. Het aandeel van Tesla ging na het nieuws 6 procent omhoog, BYD deed er 5 procent bij.

Prijsverlaging Tesla blijkt succes

Tesla leverde in het tweede kwartaal 466.140 nieuwe wagens af bij klanten. Dat is een nieuw record en een stijging met ruim 80 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het is ook meer dan Wall Street had verwacht, analisten gingen volgens Bloomberg uit van een kleine 450.000 verkochte wagens.

De strategie van topman Elon Musk om de prijzen te verlagen en zo de verkoop aan te zwengelen, levert dus resultaat op.

De modellen 3 en Y zijn samen goed voor 96 procent van de verkoop. Tesla bouwt ook de modellen S en X.

BYD is de grootste in China

BYD, nummer één in China, verkocht 700.244 wagens wereldwijd, waarvan de helft elektrisch en de helft hybride.

Wereldwijd blijft Tesla nog steeds markleider in elektrische wagens, ondanks de grote ambities van BYD. Maar met 352.163 verkochte elektrische wagens, net geen verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder, lopen de Chinezen in op de Amerikanen.

BYD onttroonde eerder dit jaar Volkswagen als bestverkopende automerk in China. Eind oktober gaf BYD het startschot voor zijn Belgische activiteiten (video). De autobouwer gaf toen te kennen voor dit jaar te mikken op een verkoop van 2.000 wagens in België, waarvan 90 procent bedrijfswagens.

BYD, dat onder andere ook zonnepanelen, thuisbatterijen, treinen, bussen en vrachtwagens bouwt, werd opgericht in 1995. Vandaag telt het 290.000 medewerkers en meer dan 40 vestigingen wereldwijd.

