BYD onttroont VW als bestverkopende automerk in China

De Chinese fabrikant van elektrische voertuigen BYD (Build Your Dreams) heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar het Duitse autoconcern Volkswagen voor het eerst ingehaald als bestverkopende automerk in China.

BYD verkocht in het eerste trimester meer dan 440.000 wagens in China. Dat meldt het financiële persagentschap Bloomberg.

Bestverkopende automerk in China

BYD-voorzitter Wang Chuanfu had vorige maand te kennen gegeven Volkswagen te willen voorbijsteken tegen het einde van dit jaar.

Volkswagen was minstens sinds 2008, toen gestart werd met het vrijgeven van data over de Chinese autoverkoop, het bestverkopende automerk in China.

Het Duitse autoconcern verkocht tijdens het eerste kwartaal in China 427.247 wagens. Daarvan betrof slechts 6 procent elektrische wagens.

Volkswagen-topman Oliver Blume zei eerder deze maand tijdens het autosalon van Sjanghai dat BYD “zeer, zeer sterk” is. “Maar uiteindelijk draait niet alles rond volume. We willen succesvolle activiteiten, en het is belangrijker om de beste internationale groep te zijn in China”, aldus Blume.

Op hetzelfde autosalon maakte VW overigens bekend dat het ongeveer 1 miljard euro gaat investeren in een nieuw ontwikkelingscentrum voor elektrische wagens in China.

BYD in België

Eind oktober vorig jaar gaf BYD het startschot voor zijn Belgische activiteiten. De autobouwer gaf toen te kennen voor dit jaar te mikken op een verkoop van 2.000 wagens in België, waarvan 90 procent bedrijfswagens.

BYD biedt in ons land momenteel drie modellen aan en heeft er recentelijk nog twee extra voorgesteld die vanaf de zomer beschikbaar zullen zijn.

BYD, dat onder andere ook zonnepanelen, thuisbatterijen, treinen, bussen en vrachtwagens bouwt, werd opgericht in 1995. Vandaag telt het 290.000 medewerkers en meer dan veertig vestigingen wereldwijd.

In ons land zijn al langer Chinese auto’s te koop, met merken als BAIC, Lynk & Co, Aiways en MG.

Wereldwijde verkoop van elektrische auto’s blijft sterk toenemen

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) meldt intussen dat het aandeel van elektrische auto’s in de totale autoverkoop wereldwijd dit jaar zal toenemen tot bijna een vijfde.

Vorig jaar werden wereldwijd meer dan 10 miljoen elektrische auto’s verkocht. China was in zijn eentje goed voor twee op de drie verkochte elektrische auto’s, meldt de Financial Times. Dit jaar zou de verkoop naar verwachting stijgen met 35 procent tot 14 miljoen elektrische wagens.

“Elektrische voertuigen zijn een van de drijvende krachten in de nieuwe wereldwijde energie-economie, die snel opkomt. Ze zorgen wereldwijd voor historische veranderingen in de auto-industrie”, zegt IEA-directeur Fatih Birol. “De trends die wij waarnemen hebben een aanzienlijke impact op de wereldwijde vraag naar olie”, zegt Birol.

Tegen 2030 zou elektrische mobiliteit ervoor zorgen dat dagelijks minstens vijf miljoen vaten olie minder nodig zijn.