Hoewel er vandaag al heel wat Chinese auto’s op de Europese markt rijden, staan we nog maar aan het begin van de Chinese opmars. Deze tien modellen laten zien hoever China staat.

De Europese beslissing om vanaf 2035 alleen nog auto’s met volledig elektrische aandrijving toe te laten, was voor de Chinese auto-industrie een geschenk uit de hemel. Het terrein waarop China de grootste achterstand had op de Europese constructeurs, motortechnologie, werd met die ene richtlijn helemaal geëffend.

Chinese auto’s met een benzinemotor voerden je met hun rij-ervaring terug in de tijd en konden daarom niet op tegen de westerse merken. Maar een elektrische auto kan iedereen maken: in wezen is het niet meer dan een computer, een batterij, wat elektronica en een elektromotor, die veel eenvoudiger om te fabriceren is dan een verbrandingsmotor. Vandaar dat wel eens smalend wordt gezegd dat een ev eigenlijk een wasmachine op wielen is.

Het verklaart mee waarom er plots compleet nieuwe Chinese merken op het toneel verschijnen. Zeker weten: hoewel er vandaag al heel wat Chinese auto’s op de Europese markt rijden, staan we nog maar aan het begin. Het echte offensief moet nog beginnen. Deze tien auto’s laten zien hoever China staat.

1. VOLVO EX30: Hoe China zich heeft ingekocht

Inderdaad, Volvo. Als we die naam horen, denken we nog altijd aan Zweden. Maar Volvo is wel degelijk een Chinees merk, want al jaren in handen van de grote Chinese groep Geely. Het is een strategie als een ander: met de overname van Volvo haalde Geely niet alleen een premiummerk binnen, maar ook een schat aan technologie.

Anders dan de XC40, die in Gent wordt geassembleerd, wordt de nieuwe EX30, die later dit jaar in de showroom opduikt, helemaal in China gebouwd. Het model is het kleinste in het elektrische aanbod van Volvo. Met zijn lengte van 4,23 meter is dit een kleine SUV voor het zogenoemde B-segment.

Zijn grote troef is zijn prijskaartje. Met een instapprijs van net geen 39.000 euro zal hij zonder twijfel in trek zijn als salariswagen voor jonge beginners in grote bedrijven. Hoewel Volvo als premium mag worden beschouwd, is dat goedkoper dan veel modellen van de Europese massamerken. Bovendien komt hij al wat dichter bij een prijs die de particuliere markt kan verleiden.

XPENG P7: Nieuwkomer grijpt de elektrische kans

XPeng illustreert hoe de veel eenvoudigere elektrische motoren kansen bieden aan nieuwkomers: dit huis bouwt nog maar sinds 2017 auto’s, maar het heeft de ambitie wellicht dit jaar al naar de Europese markt te komen, onder meer met deze P7. Een model met ambitie: deze constructeur wil zowel op het gebied van de rijkwaliteit als de afwerking het niveau van de Duitse premiummerken evenaren.

Na de P7, die met zijn lengte van bijna 5 meter veeleer een limousine is, die je kunt vergelijken met de EQE van Mercedes, volgt later dit jaar nog de P9, een grote SUV. En het is nog maar een begin. XPeng heeft de ambitie ieder jaar tot anderhalf jaar een nieuw model te lanceren.

BYD DOLPHIN: Batterijproducent wordt autobouwer

BYD is al jaren een van de wereldspelers in batterijen. Zo is deze reus goed voor bijna een derde van de wereldproductie van batterijen voor smartphones. De komst van elektrische auto’s, waarin de batterijtechnologie een centraal aspect is, effende het pad: in 2003 besliste BYD ook auto’s te gaan bouwen. Vandaag is het na Geely de grootste onafhankelijke Chinese constructeur.

BYD heeft onder meer met de compacte Atto 3 en de grotere Tang al wat modellen op de Belgische markt. De Dolphin moet het aanbod naar beneden toe verruimen. Het gaat om een hatchback (vier deuren en een achterklep) voor het C-segment, waarin modellen als de Volkswagen Golf of de Peugeot 308 rondrijden. BYD belooft een autonomie van meer dan 400 kilometer.

Zijn grote troef is de batterij, die volgens BYD een van de veiligste op de markt is, en bovendien zonder kobalt wordt gemaakt. We konden er nog niet mee rijden, maar we hebben hoge verwachtingen: de Atto 3 waarmee we een paar maanden geleden reden, bleek een van de aangenaamste elektrische auto’s die we tot dan in handen hadden gekregen.

AIWAYS U6: Tweede model van een start-up

Een constructeur met ervaring is Aiways niet. Het gaat zelfs om een start-up, die is opgericht in 2017. Een merk zonder traditie dus, dat in België niet heeft gekozen voor een nieuw, eigen dealernetwerk. Aiways wordt hier verdeeld door de autosupermarkt Cardoen, waar de koper ook terecht moet voor het onderhoud.

Beschouw deze U6 gerust als een coupéversie van de eerste gelanceerde U5, een echte SUV. De glooiende lijn en de verrassende neus zorgen ervoor dat hij er heel jong en sportief uitziet. En hoewel je het op foto’s niet zou zeggen, en zelfs die indruk nog niet krijgt als je hem live ziet staan, is de U6 een grote auto met een lengte van 4,8 meter. Dat is groter dan een Volkswagen ID.5 of een Tesla Model Y. Dat is meteen ook zijn grote troef: een bijzonder ruim interieur.

Een recente test leerde ons dat de afstelling van de te harde vering nog moet worden verfijnd, tegen dat hij later dit jaar wordt uitgerold. Voor een prijs die ergens tussen 48.000 en 50.000 euro zal zitten.

HIPHI X: De invasie van Europa in voorbereiding

Dit model is nog een nieuwkomer, want pas in 2017 opgestart door het in Sjanghai gevestigde Human Horizons. Officieel is niets bekend over een Europese marktintroductie, maar het is duidelijk dat HiPhi zich voorbereidt op een invasie: deze X heeft al de homologatietests afgelegd om in Duitsland te mogen rijden.

De HiPhi X is een grote SUV die al een poos op de Chinese markt is. Een typisch Chinese SUV, met niet alleen blingbling, maar ook gimmicks zoals de vleugeldeuren achteraan. De cijfers zijn indrukwekkend: 600 paardenkracht, een knoest van een batterij (97 kilowattuur) en een rijbereik – volgens de constructeur – van 650 kilometer. Hogere prijsklasse.

DFSK FENGON 500: Zoals het vroeger was

Is nog een typisch Chinese auto zoals we die in het pre-elektrische tijdperk kenden. Met een gewone benzinemotor dus, en spotgoedkoop: net geen 20.000 euro als instapprijs. Maar ook een rijgevoel dat heel wat minder verfijnd is dan dat van de Europese en Koreaanse concurrenten, die veel duurder zijn. In een vorige test vonden we de combinatie van de benzinemotor van 1,5 liter en de CVT-overbrenging niet goed afgesteld.

Wordt in ons land verdeeld door het in Geel gevestigde OneAutomotive.

LYNK&CO 01: Ander verdeelmodel

Een merk van de grote Geely-groep en eigenlijk een concept dat onze landgenoot en grote baas Alain Visser bedacht toen hij nog vicepresident marketing en sales bij Volvo was: een efficiënte en vooral wendbare huurformule voor auto’s. Geen klassiek leasecontract, maar een overeenkomst die maandelijks opzegbaar is. Met bovendien de mogelijkheid om de auto door te verhuren, op heel tijdelijke basis, aan andere consumenten die de app van Lynk&Co op hun smartphone hebben, waarmee een autodeelformule ontstaat. Je betaalt 550 euro per maand, waarin alles is inbegrepen, met uitzondering van de benzine.

De Lynk&Co 01 is een plug-inhybride die een benzinemotor combineert met een elektromotor. Kiezen uit een optielijst hoeft niet, want er is maar één, zij het zeer volledig uitgeruste versie, te krijgen in blauw of zwart. Hij staat op hetzelfde platform als de XC40 van het zustermerk Volvo en neemt er ook de motor van over. Uitstekende afwerkingskwaliteit.



MG4 : Budgetmerk

MG, dat is inderdaad dat merk met die heerlijke sportwagentjes voor twee inzittenden. Maar MG is niet langer een Engelse constructeur. Toen het in 2005 op de fles ging, werd de hele handel overgenomen door een Chinese groep die twee jaar later in handen kwam van de grote SAIC-groep. Op de Europese markt probeert MG vooral te penetreren met goedkope elektrische modellen, zoals deze zeer interessante MG4: je prikt hem al voor een zuchtje meer dan 32.000 euro. Het interieur is uiteraard wat je van een budgetmodel mag verwachten, maar biedt niettemin waar voor je geld. Dankzij het voor een ev geringe gewicht rijdt deze prijsbreker bijzonder aangenaam.

Goed om te weten: met de MG5 heeft deze constructeur ook de enige elektrische break of stationwagon op de Belgische markt. Hier schurkt de instapprijs aan tegen een nog altijd interessante 36.000 euro.

MG4 Electric

ZEEKR 001: De elektrische auto als blokkendoos

Het concept van de elektrische auto is als een blokkendoos, met een elektromotor, een batterij en een computer die het allemaal aanstuurt. Zet daarop een koetswerk, en klaar. Het biedt Chinese constructeurs eindeloze mogelijkheden om met al die elementen, die ze perfect beheersen, nieuwe merken te blijven verzinnen. Dat doet de Geely-groep van Volvo, Polestar en Lynk&Co met Zeekr: alweer een nieuw merk in de portefeuille.

De 001 wordt dit jaar nog geïntroduceerd op de Belgische markt. Het wordt een premiummodel met prestaties die de adem afsnijden, zoals in minder dan vier seconden van 0 naar 100 kilometer per uur accelereren. In de eerste communicatie-slash-propaganda die erover werd verspreid, had Geely het over een autonomie van… 1.000 kilometer. Afwachten hoeveel dat in realiteit zal blijken te zijn.

NIO ET7: De Chinese Tesla

Nio, in 2018 boven de doopvont gehouden, bewijst dat Chinese merken niet ondoordacht te werk gaan bij hun verovering van de Europese markt. Oké, er komen in een volgend stadium merken met autootjes die een prijskaartje hebben dat voor de Europese constructeurs niet haalbaar is om nog rendabel te produceren. Maar de Chinezen snappen ook dat de Europese markt geen dure auto’s schuwt. Deze ET7 van Nio illustreert dat perfect. Hij kost meer dan 70.000 euro, maar kan ook in een huurformule (om en bij de 1.300 euro per maand) worden genomen.

De ET7 ademt premium en serveert naast een heel fijn rijgevoel uitstekende prestaties. Hij kreeg al de koosnaam ‘Chinese Tesla’, maar rijdt veel fijner dan de Model S waar hij op lijkt. Je krijgt standaard een luchtvering met gestuurde dempers die zich aanpast aan het wegdek. Het resultaat is wollig comfort en, als je wat sneller gaat bochten, koetswerkbewegingen die erg binnen de perken blijven.

Al even indrukwekkend: de prestaties. Natuurlijk is dat om de prijs wat vlotter in de maag te splitsen, want cijfers blijven een sterke verleider bij veel consumenten, blijkt uit elk onderzoek. Je doet dat natuurlijk nooit op onze wegen, tenminste toch niet als je rijbewijs je dierbaar is, maar je kunt met deze wagen in minder dan 4 seconden vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur bliksemen. Er zijn veel Porsches die dat niet kunnen.

