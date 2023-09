Onderzoek: apps van KBC en Belfius behoren tot de wereldtop

De Italiaanse bank Intesa Sanpaolo heeft de beste bank-app ter wereld. KBC en Belfius staan respectievelijk op de derde en de vierde plaats.

De apps van KBC en Belfius behoren nog steeds tot de beste ter wereld. Dat blijkt uit de zesde editie van de wereldranglijst van de beste bankapplicaties, opgesteld door het adviesbureau Sia Partners. Intesa Sanpaolo voert de ranglijst aan. De Italiaanse bank onttroonde de premiumversie van de neobank Revolut (Revolut Metal) en bleef de grote Amerikaanse bank Bank of America net voor. KBC behoudt de derde plaats, terwijl Belfius opschuift naar de vierde plaats.

Dit jaar vergeleek Sia Partners de apps van 148 banken in 19 landen over de hele wereld. Dat gebeurde op basis van meer dan 85 criteria, waaronder het dienstenaanbod, de beschikbare producten, de toegankelijkheid van het navigatiemenu, de ergonomie van de applicatie, het authenticatiegemak, het beheer van meldingen, de reactiesnelheid, het ESG-aspect, de aanpassingsmogelijkheden enzovoort. Daarnaast zijn er de beoordelingen in de App Store en Play Store. “Uit dat alles kwamen veranderingen aan de top van de wereldranglijst, maar ook op Belgisch niveau”, zegt Ruben Borghs, die de studie vanuit België leidt.

Beobank en ING

In België zijn dertien apps getest. KBC en Belfius blijven de onbetwiste leiders, ver voor Banx. Die formule ontwikkeld door Belfius en Proximus blijft op de derde plaats, maar wordt nu gevolgd door Beobank, dat op de vierde plaats eindigde. De app van ING staat vijfde, ex aequo met die van BNP Paribas Fortis. “Beobank en ING gaan al enkele jaren gestaag vooruit”, merkt Anthony Wolf, partner bij Sia Partners, op.

Daarna volgen Hello Bank, Argenta en Keytrade en AXA Bank. De nieuwe versie van de MeDirect-beleggingsplatformtoepassing komt in de benchmark binnen op de elfde plaats. Onderaan in de ranglijst vinden we Crelan en Deutsche Bank, wier “applicaties niet erg evolueren, terwijl de algemene trend is voor steeds meer producten en diensten een volledig gedigitaliseerd klanttraject in de app aan te bieden”, concludeert Ruben Borghs. De app van de onlinebank Aion niet kon worden geanalyseerd.

