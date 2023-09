BEKIJK – Nederlandse mobiliteitsapp Gaiyo nu ook op Belgische markt

De Nederlandse mobiliteitsapp Gaiyo is sinds vandaag ook actief in België. De app groepeert zoveel mogelijk aanbieders van deelmobiliteit en openbaar vervoer in Nederland en nu dus ook ons land. Binnenkort komen daar ook parkeerbedrijven, taxidiensten en elektrische laadstations bij. Eén app dus om al je vervoer te regelen én te betalen. Innovactory, het Nederlandse bedrijf dat de app ontwikkelt, haalde vorig jaar nog voor 1,5 miljoen euro aan groeikapitaal op en verwacht dit jaar in Nederland een omzet van 10 miljoen euro te draaien.