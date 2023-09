Nicolai Tangen, het hoofd van het Noorse staatsfonds, waarschuwt voor onwetendheid over de mogelijkheden en risico’s van artificiële intelligentie (AI). Het zegt dat raden van bestuur “absoluut niet op de hoogte zijn” van de problemen rond de technologie.

Volgens Nicolai Tangen, het hoofd van het Noorse oliefonds, met 1,4 miljard dollar ‘s werelds grootste staatsinvesteringsfonds, is artificiële intelligentie (AI) alsof je “in een raket zit op weg naar de ruimte. Het is enorm opwindend, maar ook eng.”

Het fonds publiceerde vorige maand zijn eerste ideeën over hoe bedrijven AI op een verantwoorde manier zouden moeten gebruiken. De kwestie is voor het fonds en veel andere beleggers heel belangrijk geworden door een handvol bedrijven waarvan de buitengewone prestaties deels te danken zijn aan AI. Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla – slechts zeven namen van de meer dan 9.000 bedrijven die het fonds bezit – zijn goed voor 12 procent van de portefeuille. In de eerste helft van dit jaar zorgden die voor een derde van het rendement.

Omgaan met AI

Het fonds wil het gebruik van AI in al die bedrijven verbeteren. Het richt zich daarvoor op drie gebieden. Het eerste is ervoor te zorgen dat de raden van bestuur AI verantwoord ontwikkelen en toepassen. “De raden van bestuur zitten er absoluut niet bovenop”, zegt Tangen. Aangezien veel bedrijven al lang worstelen met het vinden van voldoende expertise in cyberbeveiliging, zal AI wellicht een nog grotere uitdaging worden. Het oliefonds zou tegen bedrijven kunnen stemmen die niets doen, voegt Tangen toe.

Het tweede punt heeft te maken met hoe transparant bedrijven zijn over hoe ze AI gebruiken en uitleggen hoe die systemen zijn ontworpen en getest. Naast de techsector let het fonds vooral op sectoren die AI gebruiken voor consumenten, zoals de gezondheidszorg, de financiële sector en consumentengoederen. Het laatste element is risicobeheer. Het fonds stelt dat bedrijven proactief moeten zijn en moeten zorgen voor een externe verificatie en audits van hun AI-systemen en risicobeheerprocessen.

‘Als je niet gelooft dat er kansen zijn met AI, ben je een complete idioot’ Nicolai Tangen, hoofd van het Noorse staatsfonds

De eisen van het fonds zijn misschien nogal breedsprakig, maar het is belangrijk dat de mening van investeerders wordt gehoord, nu AI steeds meer hoeken van de economie binnensijpelt. Door duidelijk aan te geven wat het van plan is, kan het oliefonds gemakkelijker sancties opleggen aan bedrijven die zich niet aan de regels houden.

Crash vermijden

Het fonds is niet alleen geïnteresseerd in artificiële intelligentie als investeerder. Tangen hoopt de technologie te gebruiken om de handel en de interne productiviteit aanzienlijk te verbeteren. Als managers dankzij AI minder tijd hoeven te besteden aan “saaie dingen”, kan de interne productiviteit met 10 procent stijgen. AI helpt ook bij het handelen door de kosten en de frequentie van aan- en verkopen te verlagen. Het fonds gebruikt de technologie om te helpen beslissen wanneer te handelen en om praktijken te elimineren waarbij het snel aandelen koopt en vervolgens verkoopt.

Tangen is duidelijk optimistisch: “Als je niet gelooft dat er kansen zijn met AI, ben je een complete idioot.” Maar om een AI-crash te voorkomen moeten het Noorse oliefonds en andere investeerders zich misschien net zo goed zorgen maken over wat er mis kan gaan.

