Minecraft was al de meest verkochte videogame ooit, maar het spel bereikte onlangs een nieuwe mijlpaal: 300 miljoen verkochte exemplaren. Het laat daarmee alle andere games ver achter zich. David Verbruggen, de CEO van Belgian Games, licht het succesrecept toe.

Een nieuw record voor Minecraft, de wereld die draait om blokjes en eigen creaties bouwen. Het spel, dat inmiddels een onderdeel van Microsoft is, heeft 300 miljoen verkochte exemplaren gehaald en doet daarmee ruim beter dan de op één na meest verkochte game, Grand Theft Auto V (185 miljoen stuks). De best verkochte spelconsole ooit, de PlayStation 2, ging 155 miljoen keer over de toonbank. Dat weet The Verge.

“Naarmate we dichter bij de vijftiende verjaardag komen, blijft Minecraft het best verkochte spel aller tijden, met meer dan 300 miljoen exemplaren. Dat is een mijlpaal waar niemand van had kunnen dromen toen we allemaal onze eerste blokken plaatsten”, zei Helen Chiang, het hoofd van Mojang Studios erover in een persbericht.

Ouders fan

“Het bijzondere aan Minecraft is dat gamers hun creativiteit de vrije loop kunnen laten. Ze bouwen eigen werelden en de opties zijn talrijk”, zegt David Verbruggen, de CEO van Belgian Games, de sectorvereniging van de gameontwikkelaars in ons land. “Sommigen bouwen monumenten na zoals de Taj Mahal of de Eiffeltoren. Dat verklaart mee het succes van Minecraft, want het spreekt niet alleen kinderen, maar ook volwassenen aan.”

“Terwijl menig ouder zijn kind bij mooi weer liever buiten ziet spelen dan dat het op zombies schiet in de shooter Call of Duty, sporen ouders hun kroost wel graag aan om Minecraft te spelen. Het is een ouderwetse gedachte dat videogames niet bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Maar bij Minecraft liggen de gunstige effecten voor kinderen er gewoon vingerdik op.”

250.000 euro per dag

Minecraft werd in 2009 ontwikkeld door één enkele ontwikkelaar, de Zweed Markus Persson, die in gamewereld beter bekend is met zijn nickname ‘Notch’. Het spel was bij een testversie al meteen een succes en in 2011 kwam de volledige versie op de markt. Minecraft is inmiddels op alle grote gameplatformen en op smartphones beschikbaar.

Persson heeft zelf een flinke duit overgehouden aan het blokjesspel, want hij verdiende 250.000 euro per dag aan de game, tot hij uiteindelijk zijn studio in 2014 verkocht aan Microsoft, ook de eigenaar van Xbox. Mojang Studios was toen 2,5 miljard dollar waard.

Volgens game-expert David Verbruggen heeft Minecraft nog een mooie toekomst. “Na bijna vijftien jaar is het een spel dat stilaan zal worden doorgegeven van generatie op generatie. Het spel kreeg regelmatige updates en nieuwe content die de community warm houden. Minecraft zal nog lang een troef blijven voor Microsoft.”

Meest verkochte Belgische game De meest verkochte game in ons land is Baldur’s Gate 3, het spel dat Larian Studios in Gent dit jaar in augustus heeft uitgebracht. “Larian deelt geen verkoopcijfers over de verkoop op alle platformen, maar ik kan wel kwijt dat Baldur’s Gate 3 inmiddels 11 miljoen keer is verkocht op Steam” (de populairste winkel voor pc-games, nvdr). Als we aan Verbruggen vragen of ooit een Belgische game verkoopcijfers kan halen zoals die van Minecraft, reageert hij optimistisch. “Minecraft is het bewijs dat het kan. Het is door één Zweedse ontwikkelaar bedacht en het heeft niet de meest indrukwekkende graphics. De game bewijst ook dat dat niet nodig is voor een game om succesvol te worden. Ik ben ervan overtuigd dat zo’n game ook in België kan ontstaan.”

Lees ook: