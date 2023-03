Baldur’s Gate 3, de aanstormende topgame van het Belgische Larian Studios, maakt deze zomer zijn opwachting. Het spel is van triple A-kwaliteit en de eerste kritieken van gamers en gamejournalisten zijn ronduit lovend. Maar maakt het spel kans om volgend jaar in België de top vijf van meeste verkochte games te halen? “Ik acht de kans klein”, geeft David Verbrugge van de Video Games Federation Belgium (VGFB) toe. We proberen zo veel mogelijk lokaal te kopen. Waarom dan geen games?

BelgianGames, de koepel van videogamefederaties in ons land, deelt cijfers over de videogame-industrie in België. De top vijf van de best verkochte spellen in het jaar 2022 ziet er zo uit: FIFA 23, Call of Duty: Modern Warfare II, Grand Theft Auto V, Elden Ring en FIFA 22. De uitgever Electronic Arts weet dus volop te scoren met zijn bekende voetbalgame en ook het oudere GTA V van Rockstar Games blijft een absolute favoriet. De vijfde Grand Theft Auto verscheen inmiddels tien jaar geleden, maar Belgen blijven de game smaken.

De vraag die op onze lippen brandt: wanneer verschijnt een spel van Belgische makelij in die top vijf? “Als er één Belgische game is die kans maakt om de top vijf te halen, dan wel Baldur’s Gate 3. Het is de grootse game ooit in ons land, van topkwaliteit en met lovende commentaren. Maar toch vrees ik dat het volgend jaar geen deel uitmaakt van de top vijf van best verkochte games in ons land”, geeft David Verbruggen, general manager van de Video Games Federation Belgium (VGFB), een onderdeel van BelgianGames, toe.

Gamers en gespecialiseerde media zijn lovend over het Belgische Baldur’s Gate 3. Het is een game van topkwaliteit dat mee kan met de triple A-titels. Waarom maakt die game dan in de Belgische top vijf van best verkochte games geen kans?

DAVID VERBRUGGEN. “Baldur’s Gate 3 is een fantasy roleplaying game. Een echt niche kun je die categorie niet noemen, maar het genre is minder populair dan een sportgame als FIFA 23 of een open-worldgame als GTA V. Dat maakt het al moeilijker. We mogen bovendien niet vergeten dat de game al verkocht is in early access (een periode waarin de game al gekocht kan worden voor vroegtijdige toegang, nvdr). Dat zal ook de verkoopcijfers voor dit jaar drukken. Een toptienplaats is wel mogelijk. Kijk bijvoorbeeld naar Divinity Original Sin 2, de vorige game van Larian. Dat spel was een aantal weken zelfs wereldwijd de best verkochte titel.”



De voorbije jaren, in het bijzonder tijdens de coronaperiode, is de ‘koop lokaal’-gedachte heel sterk gaan leven. Hoe komt het dat er in ons land niet meer bewustzijn heerst rond games van Belgische makelij? En is het niet de taak van de Belgische gamefederaties om dat aan te pakken?

VERBRUGGEN. “Dat is een terechte vraag. Hier geldt vooral ‘onbekend is onbemind’. Mensen weten gewoon niet wat voor prachtige games in ons land worden gemaakt, maar daar werken we met onze sectorfederatie aan. We halen wat vaker de mainstream pers en hebben steeds betere contacten met organisaties. Op onze website brengen we het onder de aandacht, maar er is zeker nog werk aan de winkel.

“We mogen ook niet vergeten dat de videogame-industrie vooral internationaal is gericht. Onze Belgische markt is voor gamemakers te klein om op te focussen. Niemand maakt games voor de Belgische markt, want het is internationaal succes dat echt telt.”

De focus op de internationale markt is vanzelfsprekend. Maar anderzijds, als er een Belgische topfilm in de bioscoop komt, dan volgen we toch ook de cijfers van het aantal bioscoopbezoeken of het resultaat na een Oscar-nominatie?

VERBRUGGEN. “Tijdens corona hebben we weleens een ‘Ik koop Belgisch’-actie gedaan rond games samen met de overheidsorganisatie Flanders DC, maar dat heeft niet zoveel teweeggebracht. De Belgische link bij games blijft onbekend en onbemind. Naast Baldur’s Gate 3 zijn er nog mooie titels van andere Belgische studio’s die relatief onbekend blijven in ons land. Er zijn Belgische games die al een ongelooflijke hit werden in China of andere landen, terwijl we er hier nooit van hebben gehoord.”

‘In België zijn we van nature meer bescheiden en pakken we minder groots uit met onze prestaties. Dat moeten we in dit land echt leren, en dat lukt in de ene sector al beter dan in de andere’ David Verbruggen, general manager van de VGFB

Waarom denkt u dat de ‘Ik koop Belgisch’-campagne zijn effect heeft gemist? Zou de Belgische gamer die een spel als The Elder Scrolls V: Skyrim kan smaken (een succesvolle fantasy roleplaying game, nvdr) niet geneigd zijn Baldur’s Gate 3 te kopen in de plaats van een andere fantasy game, als hij weet dat het spel in ons land is gemaakt?

VERBRUGGEN. “Ja, iemand die The Elder Scrolls speelt, kan ook Baldur’s Gate leuk vinden, maar vergeet niet dat die reeksen hun eigen fancultuur hebben. Wie The Elder Scrolls speelt, zal nog niet automatisch andere fantasy games opzoeken. Maar ik kan al wel zeggen dat we van plan zijn nieuwe consumentencampagnes op poten te zetten met als doel Belgische games bekender te maken. Dat zijn plannen voor de komende jaren, maar ik kan helaas nog geen details delen over de projecten die in de pijplijn zitten.”

Wat nog opvalt: Larian treedt in zijn communicatie ook nauwelijks met zijn Belgische afkomst naar buiten. Het richt zich volledig op de internationale markt. Niet alle niet-Amerikaanse gamestudio’s doen dat. CD Projekt RED van de bekende gamereeks The Witcher pakt bijvoorbeeld graag uit met zijn Poolse roots. The Witcher is bovendien gebaseerd op Poolse fantasieromans en het spel is daar ook echt populair.

VERBRUGGEN. “Dat klopt en hetzelfde zien we op de socialemediakanalen van andere Belgische gamestudio’s. De focus ligt internationaal. In het geval van Baldur’s Gate 3 is er misschien nog een andere verklaring. De game is onder licentie van Wizards of the Coast, de Amerikaanse uitgever van de Dungeons and Dragons-wereld waarin Baldur’s Gate 3 zich afspeelt. Voor Wizards of the Coast is die Belgische insteek in de communicatie over Baldur’s Gate 3 helemaal niet interessant. Het wil dat de game op het wereldtoneel meespeelt met de grote jongens.

“Vroeger stond Larian Studios trouwens met een stand op de Facts-beurs in Gent (een jaarlijks evenement rond onder meer comics en popcultuur, nvdr), maar dat is alweer even geleden. Maar de buitenlandse gamepers en -industrie is zich wel bewust van de Belgische achtergrond van Larian Studios.”

Waarom is er in Polen wel een zekere trots rond CD Projekt RED en The Witcher?

VERBRUGGEN. “Polen is een trotser land. Dan komen we terug op een clichéverhaal, maar wel eentje dat niet onjuist is. In België zijn we van nature meer bescheiden en pakken we minder groots uit met onze prestaties. Dat moeten we in dit land stapsgewijs echt leren, en dat lukt in de ene sector al beter dan in de andere. Het wordt tijd dat we ook over games met trots van de daken schreeuwen.”

Baldur’s Gate 3 Baldur’s Gate 3 is een fantasy roleplaying game die op 1 augustus 2023 verschijnt op Windows, macOS, Xbox Series X/S en PlayStation 5. De game verscheen op 6 oktober 2020 al in early access en sindsdien gaf Larian Studios steeds meer delen van het verhaal en de open wereld vrij. Het spel is zowel alleen als met andere spelers te spelen en de game dompelt u onder in een verhaal uit de wereld van Dungeons and Dragons. Op de dag waarop de early access begon, was Baldur’s Gate 3 de best verkochte game in populaire winkels voor pc als Steam en GOG. Alleen op Steam werd de game al door 70.000 gamers op hetzelfde moment gespeeld.

