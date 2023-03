Belgen gaven vorig jaar 582 miljoen euro uit aan videogames. Dat is een stijging van 10 procent in vergelijking met 2019, net voor corona, maar wel een kleine terugval als we kijken naar een jaar eerder. FIFA 23 was de best verkochte titel in ons land en ook het acht jaar oude spel GTA V wurmde zich in de top vijf. De digitale verkoop blijft toenemen en verhoogt de druk op Belgische retailers.

BelgianGames, de koepel van videogamefederaties in ons land deelt met Trends gegevens over de videogame-industrie in België. De Belgische gamemarkt was 582 miljoen euro waard in 2022. Dat is een groei van 10 procent vergeleken met 2019, het jaar voor corona. Al is er wel sprake van een daling van 3 procent ten opzichte van een jaar eerder.

“Dat is logisch”, vindt David Verbruggen, de general manager van Video Games Federation Belgium (VGFB), een onderdeel van BelgianGames. “We zien in meerdere landen een daling. Dat blijkt ook uit cijfers die Frankrijk onlangs heeft gedeeld. De coronajaren waren een uitzonderlijke situatie waarin veel meer werd gespeeld. Er werd niet lánger gegamed, zoals veel mensen denken, maar veel meer mensen hebben toen kennisgemaakt met het gamen. We hebben een grotere afzetmarkt bereikt, die we nu nog kunnen aanspreken. Ik verwacht dat de groei van de Belgische gamemarkt de komende jaren zal doorzetten.”

Moeilijke PlayStation 5-verkoop

De Nintendo Switch – ondertussen al een console op leeftijd – is nog steeds de geliefkoosde gamemachine van de Belgen. De Xbox Series X en S stijgt twee plaatsten in de top vijf. De consoles van Microsoft deden vorig jaar beter dan de PlayStation 5 van Sony. “Dat is opvallend, want traditioneel scoort PlayStation sterk in België en de rest van Europa, terwijl Xbox het goed doet in de Verenigde Staten”, weet Verbruggen.

“Toch zijn de cijfers makkelijk te verklaren door de beperkte beschikbaarheid van de PlayStation 5. Het chiptekort deed de verkoop van Sony pijn. Daarom gingen de Switch- en de Xbox-consoles vaker over de toonbank. Ik verwacht volgend jaar in de top vijf een totaal ander beeld, omdat de PlayStation 5 dit jaar wel makkelijk verkrijgbaar is.”

‘Retailers krijgen moeilijke jaren’

BelgianGames maakt in zijn cijfers deze keer geen onderscheid tussen de digitale gameverkoop en de verkoop in de fysieke winkels. Verbruggen kan ons wel zeggen dat de digitale verkoop nog steeds in de lift zit. “75 procent van de verkoop is in Europa al digitaal, via de webwinkels van Sony, Microsoft en Nintendo en de Steam-winkel voor pc-games.” En dat zal alleen maar toenemen. “De jongste PlayStation 5 is bijvoorbeeld verkrijgbaar in een versie zonder diskstation en die draait volledig rond digitale verkoop.”

Verbruggen nuanceert vervolgens zijn woorden. “In Europa is België wel een van de landen die nog het meest aan fysieke verkoop blijft vasthouden. Ik denk wel dat retailers nog steeds succesvol kunnen zijn, mits ze het juist aanpakken. Ga strategisch om met promoties en zet in op fysieke evenementen en een community. Dat zijn ervaringen die digitale winkels niet kunnen bieden.” Retailers kunnen ook deelnemen aan de digitale verkoop met behulp van gamecodes. Daarmee kopen consumenten nog steeds bij een Belgische shop, maar ze verzilveren de code wel op de digitale platformen van hun pc of console.

Succes van gamestudio’s

Maar de verkoop van games in Belgische winkels komt onder druk te staan. Daarmee komt de focus steeds meer te liggen op de gameontwikkelaars in ons land, meer dan op de verkoopkanalen. “De grootste kansen voor gaming in België liggen bij de studio’s. We maken in België ongelooflijk knappe games en toch zijn we ons daar nauwelijks van bewust. Neem Baldur’s Gate 3 van het Belgische Larian Studios. Dat spel is internationaal gezien van het hoogste niveau. Daar mogen we trots op zijn.”

De meest verkochte game van 2023 was in ons land FIFA 23, de jongste editie van het bekende voetbalspel van Electronic Arts. Call of Duty: Modern Warfare II staat op plaats twee, gevolgd door Grand Theft Auto V, Elden Ring en FIFA 22. Ontdek hieronder ook de populairste consoles, mobiele games en prepaidkaarten.