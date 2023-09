De Deense farmareus Novo Nordisk, fabrikant van de populaire afslankmiddelen Ozempic en Wegovy, onttroont het Franse luxeconcern LVMH als grootste beurskapitalisatie van Europa. Analisten verwachten dat Wegovy het best verkochte medicijn ooit kan worden.

Novo Nordisk had na sluiting van de beurzen maandag een beurswaarde van 428 miljard dollar. Het aandeel schoot de afgelopen dagen de lucht in vanwege de lancering van het populaire obesitasmedicijn Wegovy in het Verenigd Koninkrijk.

Het meest waardevolle Europese bedrijf ooit is de Deense farmareus nog niet. Het Franse luxeconcern LVMH bereikte eerder dit jaar als eerste ooit de kaap van 500 miljard dollar, maar voelt nu de economische problemen in China wegen en zit nu rond de 410 miljard dollar.

Groter dan het bbp van Denemarken

Nóg niet, want analisten achten dat record niet onbereikbaar voor Novo Nordisk. “Het is op dit moment niet alleen het grootste van Europa, maar ook het grootste van de farmasector – groter dan Johnson & Johnson, Pfizer en Sanofi”, zegt Danny Reweghs, directeur strategie van Trends Beleggen. “De beurswaarde van Novo Nordisk is nu groter dan het bruto binnenlands product (bbp) van Denemarken zelf. Als er geen slecht nieuws komt, is het niet onmogelijk dat dit de grootste Europese beurskapitalisatie ooit wordt.”

Danny Reweghs, directeur strategie van Trends Beleggen

‘Wondermedicijnen’

Novo Nordisk is de fabrikant van de gehypete medicijnen Wegovy en Ozempic. Die onderdrukken op kunstmatige wijze honger en geven je het gevoel dat je verzadigd bent, zodat je minder eet en dus gewicht verliest.

Ze worden beschouwd als wondermiddelen in de strijd tegen obesitas, omdat ze de perceptie geven dat mensen met een simpele injectie kunnen vermageren zonder op hun eten te moeten letten. Nochtans waarschuwen experts dat de medicijnen niet geschikt zijn als vervanging voor een gezond dieet en lichaamsbeweging (lees meer).

Enkel Wegovy staat ook officieel geregistreerd als obesitasmedicijn, Ozempic als diabetesmedicijn. Beide middelen hebben dezelfde werkzame stof semaglutide, maar Wegovy in een hogere dosis dan Ozempic (respectievelijk tot 2,4 mg en 1 mg). Uit eigen onderzoek van Novo Nordisk is gebleken dat Wegovy ook het risico op een beroerte of hart- en vaatziekten vermindert, al is dat mogelijk ook een gevolg van het gewichtsverlies en niet zozeer van het medicijn.

Vraag groter dan aanbod

Danny Reweghs: “Dat is een dubbele gamechanger voor Novo Nordisk: zijn diabetesmedicijn Ozempic blijkt ook een succesvol vermageringsmiddel, terwijl het obesitasmedicijn Wegovy ook de kans op hart- en vaatziekten verlaagt. Wegovy heeft het potentieel om het best verkochte medicijn ooit te worden.”

Wegovy is nog niet in België verkrijgbaar. Het is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap als vermageringsmedicijn, maar komt pas volgend jaar bij ons op de markt. Ozempic is wel al te koop in België, maar doordat de vraag groter dan het aanbod is geworden, hebben ook veel diabetespatiënten moeite om het te bekomen.