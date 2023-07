ECB zet deur open voor rentepauze in september

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt zoals verwacht de beleidsrentevoeten met 25 basispunten tot het hoogste peil ooit in de nog jonge geschiedenis van de instelling. De depositorente stijgt naar 3,75 procent. Voor september laat de ECB zich nog niet vastpinnen. “De binnenlopende data zullen in december beslissen of we de beleidsrente verhogen of een pauze inlassen”, zegt ECB-voorzitter Christine Lagarde.

“De inflatie daalt en zal verder dalen gedurende de rest van het jaar, maar de inflatie zal nog te lang te hoog blijven”, zegt de ECB-voorzitter.

Kerninflatie

Vooral de hardnekkig hoge kerninflatie blijft de ECB een doorn in het oog. In juni klokte die kerninflatie nog af op 5,5 procent, zonder al een dalende trend te tonen. De hardnekkig hoge kerninflatie ligt aan de basis van de verhoging van de beleidsrente met 25 basispunten, een verhoging die de ECB vorige maand aangekondigd had.

De ECB stelt wel vast dat het agressieve beleid van renteverhogingen van de jongste twaalf maanden niet zonder effect blijft. De krappere financieringsvoorwaarden wegen op de economische activiteit en koelen op die manier de inflatie af.

“De economische vooruitzichten zijn slechter geworden. Vooral de industrie lijdt onder een zwakkere vraag. Ook in de nog relatief sterke dienstensector vertraagt het momentum. Op de korte termijn blijft de economie zwak, maar later verwachten we opnieuw herstel in het spoor van een lagere inflatie en stijgende inkomens”, zegt Lagarde.

Nog een renteverhoging?

Of deze renteverhoging de laatste was van deze cyclus, laat Lagarde voorlopig in het midden. “Het beleid zal voldoende restrictief blijven zolang dat nodig is”, zegt Lagarde, die meermaals herhaalde dat toekomstige rentebeslissingen afhankelijk zijn van de ontwikkelingen aan het inflatiefront in de komende weken en maanden.

“De data en onze evaluatie van die data zullen ons duidelijk maken in welke mate we de beleidsrente nog moeten verhogen. We komen dichter bij het eindstation, maar er is nog niets beslist. Het is mogelijk dat we in september de beleidsrente verder verhogen, maar het is ook mogelijk dat we een pauze inlassen. Dit wordt ook het scenario voor de volgende beleidsvergaderingen. In functie van de binnenlopende data kan onze beslissing van maand tot maand veranderen. We geven dus al een tijdje geen beleidsvooruitzichten meer, maar we zijn vastberaden de rug van de inflatie te breken, come what may‘, besloot Lagarde.

Woensdag besliste ook de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) om de rente met 25 basispunten te verhogen.

