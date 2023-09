IEA: ‘Piek in vraag naar steenkool, olie en aardgas bereikt voor 2030’

De vraag naar alle fossiele brandstoffen zal in “de komende jaren” van het huidige decennium zijn piek bereikt hebben. Maar de daling van de vraag naar olie, aardgas en steenkool zal niet snel genoeg zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Dat zegt de topman van het Internationaal Energieagentschap (IEA), Fatih Birol, dinsdag in een opiniestuk in de Britse zakenkrant The Financial Times.

Voor het eerst schat het IEA zo het bereiken van een piek in voor alle fossiele brandstoffen in de komende jaren. In het opiniestuk baseert Birol zich op de nieuwste prognoses van zijn internationale instelling. Volgende maand publiceert het IEA die prognoses officieel in het jaarrapport 2023. In juni was er al een gelijkaardige boodschap, maar dan enkel voor aardolie.

‘Historisch keerpunt’

Het rapport van volgende maand zal volgens Birol aantonen dat de wereld net voor “een historisch keerpunt” staat. “Op basis van het huidige beleid van de regeringen wereldwijd – zelfs zonder nieuw klimaatbeleid – is de vraag naar de drie fossiele brandstoffen op weg om een piek te bereiken in de komende jaren. Het is de eerste keer dat een piek in de vraag naar elke brandstof in dit decennium zichtbaar is – veel eerder dan velen verwachtten.”

Door deze “opmerkelijke trends” zal de piek in uitstoot van broeikasgassen zich sneller aandienen, klinkt het nog. Dat de piek voor steenkool, olie en aardgas in zicht is, is een welgekomen zaak en geeft een snellere evolutie naar ‘schone’ energie aan, betoogt Birol. Maar de voorspelde afnames van de vraag zijn “bij lange” niet “steil” genoeg om de aardkloot op de weg naar een beperking van de opwarming tot anderhalve graad te zetten. “Daar zal aanzienlijk sterker en sneller beleid van de regeringen voor nodig zijn.”

Het IEA, dat voornamelijk wordt gefinancierd door de OESO, zei vorig jaar nog dat de totale vraag naar fossiele brandstoffen rond 2030 zijn piek zou kunnen bereiken. Maar de intergouvernementele organisatie heeft haar prognoses nu vervroegd omdat de uitrol van hernieuwbare technologieën de afgelopen 12 maanden is versneld.

China

Birol heeft het ook over “structurele verschuivingen” in de Chinese economie. In het Middenrijk begint de economische klemtoon op zware industrie te verschuiven naar minder energie-intensieve industrieën en diensten.

“In de afgelopen 10 jaar was China verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de groei in de wereldwijde vraag naar aardgas en twee derde van de groei in de vraag naar olie”, schrijft Birol. “Zonne-, wind- en kernenergie zullen de potentiële groei van steenkool in China opeten.”

De IEA-topman stelt dat beleidsmakers “wendbaar” moeten zijn om zich aan te passen aan de energietransitie. De omwenteling kan worden opgedreven door een “sterker klimaatbeleid”. Dit ondanks de zorgen bij centristische politici in het Westen over hoe de versnelde verandering de kiezer in de portemonnee raakt en naar populistische partijen drijft. (Belga)