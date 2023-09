De Writers Guild of America, die meer dan 11.500 Hollywood-scenaristen vertegenwoordigt, zei zondag dat ze een overeenkomst heeft bereikt met de Alliance of Motion Picture & Television Producers, de onderhandelingsgroep van de studio’s.

De overeenkomst, indien goedgekeurd door de leden van de bond, zal een staking beëindigen die op 2 mei begon. De schrijvers gingen voor het eerst sinds 2007 in staking om te vechten voor hogere lonen van streamingdiensten. Die hebben de manier veranderd waarop tv wordt gemaakt en hoe talent wordt betaald. De Screen Actors Guild, de vakbond voor acteurs, voegde zich in juli bij hen vanwege soortgelijke zorgen.

De voorlopige overeenkomst van drie jaar blijft onderhevig aan de voltooiing van contractuele voorwaarden en aanbevelingen van de raad en het bestuur van de vakbond, die mogelijk al op dinsdag samenkomen. Leden zouden daarna stemmen. De staking blijft tot dan doorgaan en details van de overeenkomst worden pas over enkele dagen bekendgemaakt.

Volgens bronnen van Bloomberg hebben studio’s ermee ingestemd een minimumaantal schrijvers in te huren per tv-show en verder is er een structuur gemaakt waarbij scenaristen een bonus verdienen wanneer een show succesvol is. Daarnaast bereikten de partijen een akkoord over het gebruik van artificiële intelligentie. Scenaristen vrezen dat de opkomst van die technologie banen zal kosten.

Economische gevolgen

De productie van honderden films en tv-shows is gestopt als gevolg van de stakingen, die niet alleen schrijvers en acteurs hebben getroffen, maar ook regisseurs, crewleden en sectoren zoals catering en vastgoed. Met minder inkomsten hebben talentbureaus werknemers ontslagen en hebben studio’s deals met grote producenten opgeschort om kosten te besparen. Prijsuitreikingen zijn uitgesteld en filmfestivals zijn gehouden zonder de aanwezigheid van topacteurs. De staking heeft ook de terugkeer van nieuwe shows voor het tv-seizoen in de herfst vertraagd, en veel films die dit jaar zouden verschijnen, zijn uitgesteld tot 2024.

Hoewel de schrijverskamers binnenkort weer open kunnen gaan, zal de productie moeten wachten op een overeenkomst met de stakende acteurs. Het was de eerste keer in meer dan zestig jaar dat zowel schrijvers als acteurs tegelijkertijd in staking gingen. De Directors Guild of America, de belangengroep voor regisseurs, bereikte in juni een nieuwe overeenkomst met de studio’s.

