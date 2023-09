De internationale streamingmarkt lijkt soms wel het Wilde Westen. Eerst schoten nieuwe diensten uit de grond, vervolgens stegen de prijzen en nu is het vechten om abonnees. In welke mate heeft ook Streamz daar last van? En mogen we ook bij ‘de streamingdienst van bij onz’ een hogere abonnementsprijs verwachten? CEO Bart de Groote praat ons bij.

In april 2022 verloor Netflix voor het eerst abonnees. Sinds de zomer ondergaat Disney+ hetzelfde lot: meer dan 10 miljoen mensen zegden de videodienst vaarwel. Zowel Netflix als Disney+ hopen de groei opnieuw aan te zwengelen met goedkopere abonnementen die advertenties weergeven, maar tegelijk zijn ze genoodzaakt hun prijzen te verhogen. Nog andere streamingapps varen door woelige wateren. We vroegen aan CEO Bart De Groote of we die situatie één op één kunnen projecteren op Streamz, het streamingplatform van Telenet en DPG Media.

“Wij communiceren nooit over abonnementsaantallen, maar bij Streamz is er wel een stevige groei”, stelt Bart De Groote. “De lancering van Streamz Basic, onze goedkopere formule met reclame, heeft ons sinds mei alleen maar meer momentum gegeven. Die formule stelt ons in staat een nieuwe doelgroep te bereiken voor wie de basisprijs te hoog lag. Neem bijvoorbeeld jongeren, maar ook mensen die al veel andere streamingabonnementen betalen boven op hun digitale tv.”

Hoewel Telenet mede-eigenaar van Streamz is, pronkt uw app inmiddels wel op de decoders van Proximus en Orange. In welke mate speelt dat een rol in de groei?

BART DE GROOTE. “De andere providers geven ons inderdaad ook een platform en toch blijft die rol in onze groei eerder beperkt. De meeste abonnees – dat zijn in de eerste plaats twintigers en dertigers – vinden hun weg naar Streamz via ons eigen platform.

“Maar het klopt dat Streamz wereldwijd een uniek concept is. We zijn een joint venture tussen het grootste mediabedrijf en een belangrijke telecomspeler in België. We hebben onze plaats in de Belgische markt wel echt verankerd.”

‘We verwachten niet dat VTM GO+ grote aantallen abonnees zal aantrekken’ Bart De Groote, CEO Streamz

Een kijker heeft in een dag maar een beperkte tijd voor films en series. Daarom concurreert u met de internationale streamingdiensten, maar ook met lineaire tv en gratis streamingapps als VRT MAX, GoPlay en VTM GO. Die laatste heeft met VTM GO+ sinds kort een betalende formule. Daarmee wordt reclame weggehaald en extra content toegevoegd. Dat is toch serieuze concurrentie, ook als is het uit eigen huis?

DE GROOTE. “Die gratis streamapps hebben een aanbod dat complementair is aan het onze, en dat houden we goed in de gaten. Zij brengen vooral nieuws en entertainment, terwijl wij focussen op fictie, maar ook op reality en documentaires.

“VTM GO+ beschouwen wij niet als onze rechtstreekse concurrent. Een VTM GO-kijker die bereid is te betalen voor het wegnemen van reclame, zal ook wel een abonnement nemen op een of meer streamingdiensten. Die doelgroep is niet beperkt door zijn budget. Daarnaast verwachten we niet dat VTM GO+ grote aantallen abonnees zal aantrekken. Maar ik denk wel dat het logisch is in deze fase van de streamingmarkt dat een speler als VTM GO experimenteert met verdienmodellen.”

Zowat alle andere streamingdiensten verhogen hun prijzen. Zal dan ook de abonnementsprijs van Streamz stijgen? Nu er een goedkoper alternatief beschikbaar is met Basic, lijkt die kans zich aan te dienen.

DE GROOTE. “Ik kan niets zeggen over toekomstige prijsevoluties, alleen dat ik een prijsstijging niet kan uitsluiten. Ik zie ook wat er gebeurt op de markt. Het is een logische stap. We merken dat de strategie van streamingdiensten eindelijk evolueert van een focus op hoge volumes aan abonneewerving naar het nastreven van meer kwaliteit, omzet en winstgevendheid. Maar dat brengt vaak een hogere abonnementsprijs met zich mee.

“Voor bedrijven die abonnementen verkopen – kijk naar de telecomsector – zijn prijsverhogingen de snelste en makkelijkste manier om de omzet en de winst te doen groeien. Die extra inkomsten zijn doorgaans een veelvoud van de omzet die bedrijven mislopen doordat klanten afhaken. Dat is in de streamingsector niet anders.”

Bart De Groote begin in april 2022 met zijn functie als CEO van Sttreamz. Voordien was hij directeur directeur b2c en productmanagement bij DPG Media en CEO van Mobile Vikings. © Thomas Geuens

Streamz is op dit moment nog niet winstgevend, maar is er een termijn waarop u winst wilt maken?

DE GROOTE. “Ja, we hebben intern inderdaad een doelstelling, maar ik mag geen precieze termijn noemen. De weg naar winstgevendheid is gelegen in het verwerven van meer abonnementen. Onze strategie is vooral gericht op content van Vlaamse bodem en daarmee onderscheiden we ons van andere streamingdiensten.

“Los daarvan willen we ook meer inzetten op contentverbreding. Dat kon u al zien door de vele realityreeksen op Streamz, maar we kijken ook naar docu’s en andere formats. We willen zo een breder publiek warm maken voor Streamz. Een type content dat kijkers niet bij ons zullen vinden, is live sport. De rechten voor populaire sporten zijn gewoon te prijzig. Dat laten we aan anderen over.”

Hoe belangrijk is internationale content nog voor Streamz? Begin dit jaar maakte u wel heel duidelijk dat de populairste series op Streamz Vlaams zijn.

DE GROOTE. “In de huidige fase van de streamingmarkt kunnen we niet om internationale reeksen heen en die zullen dus een plaats blijven hebben op Streamz. Ik zeg wel in de ‘huidige markt’, want alles verandert snel. De markt consolideert en kleine stramingapps zoals Paramount+ en SkyShowtime kiezen er vaker voor om hun content in nieuwe markten simpelweg te verkopen aan een lokale speler in plaats van hun dienst daar te lanceren.

‘Er dagen meer en meer internationale leveranciers op als gevolg van de consolidatie van de markt. We zijn ook geenszins getrouwd met HBO’ Bart De Groote, CEO Streamz

“Het is nog koffiedik kijken in de streamingsector, maar het is mogelijk dat we evolueren naar een markt waarin er een paar aggregators zijn die content van meerdere streamingdiensten aanbieden. In zo’n scenario zal complementariteit tussen verschillende aanbieders veelal een rol spelen. De consument die op dat moment toegang heeft tot de aggregatieplatformen, kan dan wel eens appetijt hebben voor een aanbieder die heel specifiek uitpakt met Vlaamse content. In zo’n scenario zijn wij sterk gepositioneerd.”

Streamz vervult toch zelf al deels die rol van aggregatieplatform? U biedt de series van HBO aan, zoals House of the Dragon en The Last of Us. Dat zijn toch ook kleppers? Alleen zijn de rechten op die content misschien geen zekerheid op lange termijn. HBO heeft in Nederland zijn eigen streamingdienst en het flirt tegelijk met Netflix.

DE GROOTE. “HBO maakt ontegensprekelijk content die maar weinig wordt geëvenaard. Maar dat wil niet zeggen dat er geen alternatieven zijn, voor het geval we de rechten zouden verliezen. Er dagen zelfs meer en meer internationale leveranciers op als gevolg van de consolidatie waar ik al over sprak. We zijn ook geenszins getrouwd met HBO.

‘Nederland is een drukke markt als het gaat om streamingdiensten en dat maakt een expansie verre van evident. Dat traject zou heel intensief zijn qua investeringen’ Bart De Groote, CEO Streamz

“Maar los daarvan kan ik ook zeggen dat wij gecombineerd met Telenet wel een groot platform voor HBO vormen in het kleine Vlaanderen. Het is ook geen evidentie voor HBO om ons platform zomaar te laten vallen. We winnen abonnees en ze halen dus veel uit onze markt langs de weg van Streamz en Telenet.”

Als kleine streamingdiensten op zoek zijn naar een manier om hun content naar de Belgische markt te brengen, kunnen ze dan bij Streamz aankloppen of bij Telenet?

DE GROOTE. “Bij beide. Elk van die spelers spreekt zowel met de telecomdistributeurs als met de lokale streamingdiensten. Zowel Telenet als Streamz vormt met onze klantenbasis een route naar de consument. Wij hebben de vrijheid om met zulke internationale spelers aan tafel te gaan zitten.

“Het is zeker niet uitgesloten dat op deze manier nog meer content aan Streamz wordt toegevoegd. Wij analyseren en evolueren continu ons contentaanbod, zowel lokaal als internationaal. We zullen vervolgens meer of minder investeren bij verschillende aanbieders op basis van een soort kosten-batenanalyse. We bekijken hoeveel de content kost tegenover het aantal abonnees dat we ermee willen aantrekken. Zonder namen te noemen, kan ik zeggen dat sommige van die internationale spelers notoir duur zijn, alsof ze nog niet mee zijn met de marktsituatie van vandaag. Maar we houden altijd contact met aanbieders en blijven de toestand volgen.”

‘Het lijkt misschien op het eerste gezicht dat we met een belangrijk nadeel zitten tegenover de internationale spelers. In het kleine Vlaanderen is schaalvergroting uitdagend en tegelijk is werken richting winstgevendheid belangrijk in onze business’ Bart De Groote, CEO Streamz

Ligt met die investering in Vlaamse content ook een uitbreiding naar Nederland op tafel? Nederland heeft niet echt een alternatief zoals Streamz, met content van verschillende zenders.

DE GROOTE. “Ik zou toch stellen dat Videoland in de buurt komt. Die lokale dienst doet het heel goed en we onderhouden goede contacten met hen. Nederland is een drukke markt als het gaat om streamingdiensten en dat maakt een expansie verre van evident. Dat traject zou heel intensief zijn qua investeringen, dus zo’n plan ligt bij ons niet op tafel.”

Hoe kijkt u ten slotte naar uw carrière bij Streamz tot hiertoe? U bent sinds april 2022 de CEO.

DE GROOTE. “Het is nog vrij nieuw, maar ik ben natuurlijk bij Streamz gekomen om een reden. Streamz zit nu niet langer in de positie van een start-up, maar het is een scale-up. Dat vraagt om een andere aanpak en een ander profiel. Vorig jaar hebben onze aandeelhouders het Streamz 2.0-plan goedgekeurd, met verregaande investeringen voor de komende jaren. Dat voeren we nu uit, en met resultaat. We hebben samenwerkingen met alle belangrijke zenders en platformen in Vlaanderen, inclusief de VRT. Ik kan er alleen maar tevreden over zijn.

“Ik geloof nog altijd heel sterk in de propositie van Streamz. Het lijkt misschien op het eerste gezicht dat we met een belangrijk nadeel zitten tegenover de internationale spelers. In het kleine Vlaanderen is schaalvergroting uitdagend en tegelijk is werken richting winstgevendheid belangrijk in onze business. Anderzijds hebben we wel belangrijke troeven die internationale spelers niet kunnen uitspelen. Met onze lokale verankering en content onderscheiden we ons op een duurzame manier. Voor de consument zijn die buitenlandse spelers meer onderling inwisselbaar.

“Daarom geloof ik zo sterk in ons potentieel. Misschien is Streamz dus morgen nog niet winstgevend, maar ik ben er rotsvast van overtuigd dat wij op termijn een permanente en belangrijke plaats verwerven in het Vlaamse audiovisuele landschap.”