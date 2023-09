Colruyt verwacht dit boekjaar minstens de helft meer winst

Supermarktketen Colruyt verwacht dat de bedrijfs- en nettowinst dit boekjaar (2023-2024) met meer dan 50 procent zal stijgen. Dat maakt het bedrijf woensdagavond bekend in een persbericht na afloop van zijn algemene vergadering. De hogere winst is onder meer het gevolg van een hoger marktaandeel, het feit dat Colruyt de hogere kostprijzen beter kan doorrekenen in zijn verkoopprijzen en van de beheersing van de kosten.

Colruyt zag zijn marktaandeel de afgelopen maanden naar eigen zeggen stijgen tot 32,2 procent, als gevolg van de laagsteprijzenstrategie, klinkt het in het persbericht. De Belgische retailketen waarschuwt wel dat de macro-economische context “uitdagend en onzeker” blijft. Momenteel is de evolutie van de verkoopprijsinflatie versus de kostprijsinflatie genormaliseerd, klinkt het, “maar het blijft onzeker of deze dynamiek zich over het volledige boekjaar zal doortrekken”.

Daarnaast zegt de retailer “dat de promodruk op de Belgische markt gestegen is”. Mogelijk neemt de concurrentie de volgende maanden verder toe. Colruyt met zijn laagsteprijsgarantie moet de promotie-acties volgen.

Het bedrijf kwam woensdag met nog meer goed nieuws voor zijn aandeelhouders: die kunnen mogelijk rekenen op een interimdividend van 1 euro bruto per aandeel, gefinancierd met geld uit de verkoop van filiaal Parkwind. “Dit wordt de komende weken verder onderzocht”, klinkt het.

Nieuwe investering

Met de opbrengst (750 miljoen euro) van de verkoop van Parkwind wordt ook de overname en transformatie (voor ruim 100 miljoen euro, red.) van 57 Match- en Smatchwinkels gefinancierd. De verkoop van 75 procent van Dreamland aan ToyChamp zou begin oktober worden gefinaliseerd, klonk het nog.

De nieuwe CEO had op de algemene vergadering ook nog een boodschap voor de Belgische politici. Hij wees erop dat Colruyt nog de enige 100 procent Belgische retailer is in ons land, “waarmee we maximaal willen bijdragen aan Belgische tewerkstelling en een sterk, duurzaam Belgisch voedselsysteem, samen met onze vele lokale leveranciers. Nu dat systeem onder druk staat, vragen we om het verschil in loonkost met onze buurlanden te verkleinen. Eveneens met het oog op een fair concurrentielandschap, dringen we aan op een sterke vereenvoudiging en harmonisering van de paritaire comités in de handel.”

Lees ook: