Een bijzonder fraaie deal: Colruyt verkoopt Parkwind voor 1,55 miljard euro aan Japanse JERA Green

De Colruyt Group verkoopt Parkwind, een onderneming die windmolens bouwt op zee, aan de Japanse energiemaatschappij JERA. Met 1,55 miljard euro betalen de Japanners een bijzonder royale som, zegt Trends-hoofdeconoom Daan Killemaes.

Colruyt maakte het nieuws woensdag voorbeurs bekend. Na het bekendmaken van de deal steeg de koers en de beurskapitalisatie met ongeveer 10 procent.

1,55 miljard euro voor Parkwind

Parkwind participeert in vier operationele windparken gelegen voor de Belgische kust in de Noordzee (Belwind, Northwind, Nobelwind and Northwester 2), en in een aantal buitenlandse windparken.

Het was al langer geweten dat de Colruyt Group van (een deel van) Parkwind af wilde. De groep verwees onder meer naar de steeds grotere projecten van windmolenparken op zee (offshore), wat hogere financiële risico’s voor investeerders met zich meebrengt, en op de sterke concurrentie op de markt, die hogere investeringen vereist.

Een bijzonder fraaie deal

De Japanners tellen om en bij de 1,55 miljard euro neer voor het bedrijf. Voor Colruyt Groep is die verkoop een fraaie deal te noemen, zegt Trends-hoofdeconoom Daan Killemaes. “Eind 2021 bedroeg het eigen vermogen van Parkwind 340 miljoen euro. JERA Green betaalt dus ongeveer 4,5 keer de boekwaarde van Parkwind, of een meerwaarde van ongeveer 1,2 miljard euro op de boekwaarde van Parkwind. Dat is best veel.”

Ook vertrekkende van de winstgevendheid van Parkwind betaalt JERA Green ook royale som voor Parkwind, dat in 2021 een bedrijfswinst van 37 miljoen euro en een nettowinst van 15 miljoen euro boekte. Daan Killemaes: “JERA Green waardeert Parkwind dus tegen ruim 100 keer de nettowinst van 2021. Dat is bijzonder veel. Bovendien had het resultaat van Parkwind in 2022 te lijden onder relatief slechte windcondities.”

“De relatief lage nettowinst van Parkwind is onder meer toe te schrijven aan de hoge afschrijvingskosten op de windparken. De kasstromen zijn een stuk interessanter. De kasstroom uit de bedrijfsactiviteit bedroeg 102 miljoen euro in 2021. Daarmee kan Parkwind nieuwe investeringen financieren.

“JERA Green koopt Parkwind als platform dat de volgende jaren groei kan realiseren in de snel aantrekkende markt voor offshore windenergie. Op basis van de kasstromen oogt de deal iets aantrekkelijker voor JERA Green, maar de waardering blijft royaal.”

Virya Energie

De opbrengst van 1,55 miljard euro is niet volledig voor Colruyt Groep. Parkwind is een dochteronderneming van Virya Energy, de holding die de energiebelangen van de groep overkoepelt. Virya Energy is voor 59,9% in handen van Colruyt Groep en de rest is in handen van Korys, de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt.

Daan Killemaes: “De meerwaarde van 1,2 miljard euro vloeit dus voor 59,9% naar Colruyt Groep. Dat laat het bedrijf toe om in 2023-2024 een meerwaarde van ongeveer 700 miljoen euro te boeken op de verkoop van Parkwind.

“Voor Colruyt Groep is deze meerwaarde van ruim 700 miljoen euro een opsteker. Door de sterke stijging van de kosten en de pittige concurrentie op de Belgische retailmarkt staat de winstgevendheid en dus ook de beurskoers van het bedrijf sterk onder druk. De beurskapitalisatie was gedaald tot ongeveer 3 miljard euro.”

‘Globale speler’

Colruyt zal mogelijk toch niet volledig uit beeld verdwijnen: er lopen gesprekken om een deel van de opbrengst te herinvesteren “in een minderheidsparticipatie in de Belgische windparken van Parkwind”, klinkt het in een persbericht.

De Colruyt Group noemt de overname door JERA “een belangrijke mijlpaal in de verdere ontwikkeling van Parkwind als gerenommeerde, in België gevestigde, globale speler in de energiesector”.

De Japanners engageren zich luidens het persbericht “om de nationale en internationale expansieplannen van Parkwind te ondersteunen”.

De transactie zal naar verwachting in de loop van dit jaar afgerond kunnen worden, mits goedkeuring door onder andere mededingingsautoriteiten. “De afronding zal leiden tot een zeer belangrijk eenmalig positief effect in het geconsolideerde nettoresultaat van Colruyt Group in boekjaar 2023/24”, luidt het.

